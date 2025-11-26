Angustiosa búsqueda de un soldado desaparecido en Dabeiba, Antioquia; Clan del Golfo negó tenerlo secuestrado

Dos días de intensa búsqueda se cumplen en jurisdicción de Dabeiba, Occidente antioqueño, para dar con el paradero del soldado Yiminson Mosquera Perea, quien desapareció tras una emboscada del Clan del Golfo, en medio de fuertes enfrentamientos entre Ejército y el grupo criminal, en la vereda Lopia.

De acuerdo con el informe suministrado por el Ejército, la confrontación habría dejado criminales heridos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez, así como un soldado asesinado adscrito a la Décima Séptima Brigada, identificado como el cabo tercero Danilo Fernando Meneses Betancurt, en el mismo ataque terminó desaparecido el soldado profesional Yiminson Mosquera Perea, que es buscado desde el lunes 24 de noviembre sin que el Ejército tenga todavía pistas sobre su paradero.

Lea: Enfrentamientos entre el Ejército y el Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia, dejan un suboficial muerto

Por eso el Ejército tuvo que pedir apoyo a los bomberos y la Defensa Civil de Dabeiba, para poder ampliar el rango de la búsqueda y adentrarse en zonas de difícil acceso. Hay que recordar que Dabeiba no solo es uno de los municipios más extensos sino más selváticos del departamento, por lo que un procedimiento de búsqueda se puede tornar casi imposible si no se tiene cantidad suficiente de personal, con amplia experiencia en terrenos complejos, que conozca la zona y que esté apoyado por tecnología como drones.

Conozca: Denuncian que ilegales estarían reclutando a menores con videos en TikTok en el norte de Antioquia

Lo más angustiante es que el Ejército desconoce si el soldado Mosquera se encuentra herido o se perdió su equipo y por tal razón se extravió o se encuentra retenido por parte de los criminales del Clan del Golfo.

También pidieron apoyo a la comunidad para que suministren cualquier información que les permita dar con el paradero del uniformado. El Clan del Golfo, a través de un comunicado, reconoció los enfrentamientos, pero negaron tener en su poder al soldado. “Desconocemos el paradero del soldado Mosquera. Es de anotar que las fuerzas oficiales sembraron el caos, atropellando a la población civil mediante hostigamientos [y] detenciones arbitrarias.” Según la versión del grupo criminal, los enfrentamientos generaron desplazamientos de decenas de familias de la zona.