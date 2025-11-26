x

¡De locos! Partido en Bolivia terminó con 17 expulsados y un árbitro al borde del autoexilio

Jugadores, entrenadores y miembros de los cuerpos técnicos fueron reportados tras la gresca que convirtió la cancha en un verdadero campo de batalla frente a las cámaras de televisión y a los espectadores.

  • Así fue el partido en Bolivia, entre Real Oruro y Blooming, que terminó con 17 expulsados. FOTO: Capturas de video
    Así fue el partido en Bolivia, entre Real Oruro y Blooming , que terminó con 17 expulsados. FOTO: Capturas de video
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

El fútbol boliviano volvió a quedar bajo la lupa tras un episodio que dejó en segundo plano el resultado deportivo. Lo que debía ser un cierre de serie entre Real Oruro y Blooming terminó convertido en un caos monumental, golpes, patadas, cuerpos técnicos enfrentados, intervención policial y 17 expulsados en un capítulo que ya es uno de los más bochornosos de la temporada en la División Profesional.

El duelo, correspondiente al campeonato seriado, había terminado 2-2 en el estadio Jesús Bermúdez, ubicado a 3.800 metros de altura, resultado que clasificó a Blooming a las semifinales gracias al 3-4 global. Pero apenas sonó el pitazo final, el ambiente explotó.

Le puede interesar: Voto de confianza: “Bolillo” Gómez seguirá al frente de El Salvador, pese a perder cupo al Mundial 2026

Según las imágenes de la transmisión oficial, todo comenzó cuando un jugador de Real Oruro se acercó airadamente a un futbolista de Blooming para increparlo. Varios integrantes del cuadro cruceño intentaron calmar los ánimos, e incluso Mauricio Soria, técnico de Blooming y extécnico de la Selección Bolivia, intervino para separar y evitar un enfrentamiento mayor.

Parecía que el incidente quedaría ahí, pero en otro sector del campo surgió una nueva discusión entre miembros de ambos equipos. Fue el chispazo que encendió la pelea campal, empujones, gritos y golpes desataron un tumulto generalizado en cuestión de segundos. Jugadores y miembros de los cuerpos técnicos se enfrascaron en agresiones; incluso se vio a un futbolista local lanzar una patada voladora en medio del desorden.

La Policía intentó contener la escena con escudos, pero la tensión aumentó tanto que, para dispersar a los más exaltados, recurrieron al uso de gas pimienta. Ni siquiera eso detuvo la gresca, que siguió con involucrados desorientados, cayendo al piso y continuando los golpes.

La transmisión también captó un tenso cruce entre un asistente de Blooming y el entrenador de Real Oruro, Marce Robledo, quien terminó derribado tras un empujón. El conflicto luego se trasladó hasta la zona de ambulancias, donde continuaron los insultos y forcejeos. El informe arbitral, difundido por medios locales, confirmó la magnitud del desastre.

Entérese: Nacional y Junior: la batalla de los Arias por la fecha 3 de los cuadrangulares, ¿a qué horas y dónde verlo?

Blooming: siete jugadores expulsados, además del técnico Mauricio Soria, el médico del club y un integrante del cuerpo técnico.

Real Oruro: cuatro futbolistas, el entrenador Marce Robledo y dos miembros de su staff.

Una noche que debía definir a un semifinalista terminó dejando una mancha profunda en el torneo y un llamado urgente a las autoridades deportivas bolivianas para frenar la violencia que se volvió protagonista en Oruro.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: La sacó barata: Cristiano podrá jugar el Mundial sin problema con Portugal tras sanción benévola para el luso

