“Serví de fuente humana para el Gobierno Petro, tenía capacidad de acceder a información privilegiada”: Wilmar Mejía, salpicado de vínculos con alias “Calarcá”

Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI y uno de los nombres que aparecen en los documentos incautados a alias “Calarcá”, defendió su actuación y puso en duda la autenticidad de las pruebas que lo relacionan con actividades ilícitas.
En entrevista con W Radio, Mejía se refirió a las acusaciones que hoy lo tienen en el centro de una fuerte controversia nacional y abrió un hueco de dudas más grandes, pues quedó claro que su acceso a ministros y el mismo presidente es absoluto, que pasó información en altas esferas antes de ser parte de la DNI y que tuvo cercanías hasta con el senador Carlos Andrés Trujillo, el hombre fuerte del partido conservador que ha sido mencionado en el caso de corrupción de la UNGRD.
De su primera aparición pública tras destaparse el escándalo llamó especialmente la atención que Wilmar Mejía confirmó que, antes de ingresar al Gobierno, actuó como informante civil para entidades estratégicas, entre ellas el Ministerio de Defensa. Según dijo, durante ese periodo entregó reportes sobre oficiales y movimientos internos directamente al entonces ministro Iván Velásquez.
“A mi me llegaba información y yo se la entregaba al ministro y le decía “usted es el jefe de esta vaina”. Una cosa era cuando yo era un ciudadano común y ahora otra cosa cuando soy funcionario, esa información la pasé antes de ingresar a la DNI”, sostuvo.