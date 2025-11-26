x

Procuraduría alistaría suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía por presuntos vínculos con disidencias

El Ministerio Público tomaría una decisión en los próximos días, mientras evalúa el material probatorio que compromete al general y al funcionario de la DNI.

    General Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía. Foto: UdeA y captura de video.
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Tras la revelación de presuntos vínculos del general Miguel Huertas y del director de Inteligencia Estratégica de la DNI, Wilmar Mejía, con las disidencias al mando de alias Calarcá, la Procuraduría General abrió una investigación que avanza con celeridad y podría derivar en decisiones preliminares en los próximos días.

Puede leer: Defensoría pidió suspender de sus cargos a presuntos implicados en infiltración de las disidencias de “Calarcá”

Según supo este diario, la Sala Disciplinaria evalúa la posibilidad de suspender de manera provisional a ambos funcionarios, con el objetivo de impedir que su permanencia en los cargos pueda influir, alterar o entorpecer la recolección de pruebas dentro del expediente.

El Ministerio Público indaga, entre otros aspectos revelados por los medios, si Huertas y Mejía habrían entregado información reservada sobre movimientos de tropas y operaciones contra esas estructuras en Antioquia, el Catatumbo y el sur de Bolívar, favoreciendo así a los grupos armados ilegales.

Lea aquí: Aumenta presión contra Wilmar Mejía: Asamblea de Antioquia también pide su salida en el Consejo Superior de la UdeA

De igual forma, el ente de control busca determinar si los dos funcionarios ofrecieron orientación o apoyo a integrantes de esas organizaciones para estructurar empresas de seguridad privada que, en la práctica, servirían como fachada para legalizar el porte de armas y preparar su eventual permanencia en un escenario de ruptura del proceso de diálogo con el Gobierno.

