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Nevardo, el artista que siguió caminando en la piel de Urabá, por fin descansa en su terruño

Nevardo era tatuador, maquillador y dibujante empírico. Desapareció en 2009 y sus restos fueron hallados recientemente en Caucasia.

  • Alba muestra el retrato de su hijo Nevardo Escudero Rodríguez, desapareció hace 17 años. FOTO UBPD
    Alba muestra el retrato de su hijo Nevardo Escudero Rodríguez, desapareció hace 17 años. FOTO UBPD
  • Familiares y otros allegados fueron convocados en el cementerio comunitario de Bejuquillo para recibir los restos de Nevardo. FOTO: UBPD
    Familiares y otros allegados fueron convocados en el cementerio comunitario de Bejuquillo para recibir los restos de Nevardo. FOTO: UBPD
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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Nevardo Escudero Rodríguez desapareció hace 17 años pero su recuerdo camina por las calles de Urabá. Y no es una simple figura retórica, pues entre las múltiples habilidades que poseía, era maquillador y tatuador, de manera que las figuras que dibujó en la piel de sus clientes son aún admiradas en la región agroindustrial.

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La familia tuvo hace pocos días el alivio de recibir su cuerpo y darle cristiana sepultura al lado de otros seres queridos, luego de ser reconocido en el cementerio Nuestra Señora de las Misericordias, ubicado en el barrio Pueblo Nuevo, de Caucasia, por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Cuando el equipo forense llegó a ese camposanto, el 17 de julio de 2025, en medio de una misión para escudriñar si entre las 25 bóvedas de tres pabellones había víctimas del conflicto armado que ha vivido el país, quitaron una lápida de fondo blanco con las letras casi ilegibles por el deterioro del tiempo. No obstante, después de múltiples averiguaciones supieron que quien reposaba allí era Nevardo, el hijo de Alba Rodríguez.

En total, esa intervención permitió recuperar 26 estructuras óseas y otros elementos asociados a ellas, de los cuales se ha logrado la identificación de 14 personas y que por esa vía han recuperado sus hombres.

La cita para la entrega del cuerpo de Nevardo a sus allegados fue en el corregimiento Bejuquillo, de Mutatá, donde este habitaba en el momento de su vida en que se le perdió el rastro. Allí, en el cementerio comunitario de ese centro poblado, estuvieron su mamá, varios tíos, uno de sus hermanos con la descendencia, amigos y vecinos que se despacharon con las ocurrencias de ese ser que los hacía reír hasta el cansancio.

-Era de esos hombres que convierten la vida cotidiana en una fiesta sin proponérselo, dijo alguien.

De manera virtual también acudieron quienes no pudieron viajar a la cita pero pidieron que alguno de los presentes escribiera por ellos, sobre una tela y con marcadores de colores. los sentimientos que les suscitaba Nevardo.

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Todos coincidían en que era un buen conversador y que bien podían quedarse todo un día o toda una noche hablando con él y sin aburrirse.

Alba lo caracteriza como un artista empírico cuyo fuerte era el dibujo, el maquillaje permanente y el tatuaje.

Familiares y otros allegados fueron convocados en el cementerio comunitario de Bejuquillo para recibir los restos de Nevardo. FOTO: UBPD
Familiares y otros allegados fueron convocados en el cementerio comunitario de Bejuquillo para recibir los restos de Nevardo. FOTO: UBPD

La UBPD no dio detalles de cómo o por qué desapareció; tampoco sobre cuál fue la causa de su muerte; solo que su deceso se habría producido en el marco del conflicto armado y por eso dar con su paradero constituía parte de la labor de la entidad que se creó a partir de los acuerdos de paz con las Farc celebrados en noviembre de 2016.

Alba Rodríguez contó que la última vez que habló con él fue el 12 de junio del año 2009. Ella estaba en la zona urbana de Mutatá y Nevardo en Bejuquillo, una zona rural distante unos 15 minutos desde la zona central de Mutatá.

El último contacto con Nevardo

Ese día él la llamó de un teléfono que no era el personal y le solicitó que le hiciera una recarga a este otro número.

-Necesito que me des unos datos, que ya me he ganado unos pesitos aquí bastanticos, pero me quedé sin materiales. Necesito que vayas a Medellín, que tú nada más sabes dónde me consigues los materiales –fueron sus palabras.

Alba le recargó 20.000 pesos pero él jamás se volvió a comunicar, lo cual era extraño, pues siempre la llamaba a diario, no importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo.

¿Cómo su cuerpo terminó sepultado en Caucasia, a más de 300 kilómetros de distancia?, es una pregunta que no contesta la UBPD, porque su acción es humanitaria, no judicial. Por lo pronto, Alba concluye que lo importante es que se siente contenta porque al menos ya sabe que hallaron los restos de su hijo y que él puede reposar al lado de otros familiares ya fallecidos.

Igualmente, y para mayor contexto: Contra viento y marea: recuperan 19 cuerpos de desaparecidos en zona con erosión costera en Urabá

Hasta ahora, el Plan Regional de Búsqueda del Sur de Urabá, del que hacen parte los municipios de Mutatá y Dabeiba, tiene un universo de más de 1.000 personas desaparecidas. Por eso la UBPD invita a todas las personas que tengan familiares desaparecidos o tengan información que permita encontrar a una persona desaparecida a que se comuniquen a la línea telefónica 316 284 2561.

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