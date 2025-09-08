x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Buscan a cuatro jóvenes que desaparecieron en una lancha en el mar de Necoclí

Los jóvenes salieron la madrugada del domingo con destino al Chocó. Hasta ahora no se han encontrado pistas de su paradero.

  • Imagen del municipio de Necoclí en el Golfo de Urabá. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Imagen del municipio de Necoclí en el Golfo de Urabá. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Medios locales del Urabá antioqueño reportaron la desaparición de cuatro jóvenes que habrían zarpado el domingo desde las costas de Necoclí con destino al Chocó.

Según ha trascendido, los cuatro jóvenes partieron en la madrugada del pasado domingo desde el corregimiento de El Totumo de Necoclí con rumbo hacia el municipio de San Francisco en el vecino departamento.

Los jóvenes se habían embarcado en una lancha de color rojo y blanco que sería identificada como La Pitufa. La identidad de los cuatro jóvenes sería la de Eli Rodríguez, Kevin Mestre, Albeiro Reyes y Santiago Guerrero.

Lea también: En diez años murieron 14 animales marinos en playas del Urabá antioqueño, ¿por qué?

La desaparición de los cuatro jóvenes tiene en vilo a familiares y vecinos Pues hasta ahora no se hay pistas del desfile de los jóvenes, por lo que se ha solicitado el apoyo de los organismos de socorro para dar con ellos.

Por ahora, los pescadores del Golfo de Urabá y del Darién chocoano se mantienen alertas en sus faenas en caso de que avisten la lancha, mientras que la Dirección Marítima ya habría sido alertada.

Este incidente se suma al ocurrido a mediados de junio en Necoclí cuando un yate turístico naufragó en el muelle justo antes de iniciar su marcha hacia Acandí en el Chocó.

De acuerdo a los reportes, la embarcación denominada Perla Uno experimentó una filtración de agua justo antes de zarpar. El capitán del navío logró detectar el suceso y retornó al muelle para que los pasajeros pudiera descender.

Lea también: Una lancha se volcó en el río Nechí, en El Bagre: una persona muerta y otra desaparecida

Pese a la rápida maniobra, la filtración de agua persistió lo que causó el hundimiento de la nave. Por fortuna su hundimiento se dio muy cerca de la playa por lo que posteriormente fue rescatada sin percances.

Temas recomendados

Emergencias
Armada Nacional
Desaparición
Embarcaciones
Urabá
Necoclí
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida