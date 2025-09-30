A veces a caballo regalado sí se le mira el colmillo: Bello no le aceptó a Medellín el predio donde está Nueva Jerusalén

El Municipio de Medellín proyectaba donarle a Bello dos inmensos predios donde está asentada buena parte de Nueva Jerusalén, considerada la invasión más grande del Valle de Aburrá y una de las más importantes de todo el país; para que este a su vez avanzara con la formalización del barrio; sin embargo, el proceso quedó frenado.

Los megalotes El Cortado y Belvedere habían sido incluidos dentro de los 115 bienes que contempla el proyecto de Acuerdo 056 de 2025 para ser enajenados. La iniciativa cursa en este momento por la socialización dentro del Concejo distrital para comenzar luego el curso de los dos debates formales que le darían vigencia.

No obstante, ya se decidió que los sacarán, a petición de la administración que iba a ser receptora, según confirmó la coordinadora de ponentes, la concejal del Centro Democrático Leticia Orrego, pues Bello considera que antes de proceder a ello habría que avanzar en algunos compromisos que una acción popular instaurada en el año 2000 les impone a los dos municipios.