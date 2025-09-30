x

A veces a caballo regalado sí se le mira el colmillo: Bello no le aceptó a Medellín el predio donde está Nueva Jerusalén

Los megalotes donde se construyó este asentamiento ilegal habían sido considerados dentro de proyecto de acuerdo para enajenar 115 bienes del Distrito.

  Como Nueva Jerusalén no cuenta con vías, sus construcciones avanzan todos los días a lomo de mula. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    Como Nueva Jerusalén no cuenta con vías, sus construcciones avanzan todos los días a lomo de mula. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
  La mayoría de los habitantes de Nueva Jerusalén padecen condidiciones de vida precarias. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
    La mayoría de los habitantes de Nueva Jerusalén padecen condidiciones de vida precarias. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
Redacción El Colombiano
30 de septiembre de 2025
bookmark

El Municipio de Medellín proyectaba donarle a Bello dos inmensos predios donde está asentada buena parte de Nueva Jerusalén, considerada la invasión más grande del Valle de Aburrá y una de las más importantes de todo el país; para que este a su vez avanzara con la formalización del barrio; sin embargo, el proceso quedó frenado.

Los megalotes El Cortado y Belvedere habían sido incluidos dentro de los 115 bienes que contempla el proyecto de Acuerdo 056 de 2025 para ser enajenados. La iniciativa cursa en este momento por la socialización dentro del Concejo distrital para comenzar luego el curso de los dos debates formales que le darían vigencia.

Le recomendamos leer: Nueva Jerusalén, el barrio de Bello que crece a lomo de mula

No obstante, ya se decidió que los sacarán, a petición de la administración que iba a ser receptora, según confirmó la coordinadora de ponentes, la concejal del Centro Democrático Leticia Orrego, pues Bello considera que antes de proceder a ello habría que avanzar en algunos compromisos que una acción popular instaurada en el año 2000 les impone a los dos municipios.

La mayoría de los habitantes de Nueva Jerusalén padecen condidiciones de vida precarias. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
La mayoría de los habitantes de Nueva Jerusalén padecen condidiciones de vida precarias. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

En vez de eso, se acordó que funcionarios de ambas partes sesionarán en una mesa técnica que dará pasos hacia la legalización del asentamiento Nueva Jerusalén, como lo ordena la acción legal colectiva.

“Sabemos que por la ubicación geográfica de ‘El Cortado’, Medellín deberá ceder este predio, pero antes debemos cumplir con las acciones que nos han impuesto a ambas alcaldías en el fallo, por eso celebramos que el estudio de este acuerdo haya aportado a que las dos administraciones nos sentemos a concretar la regularización para el bien de esta comunidad” , expresó el secretario de Planeación de Bello, Juan David Casas.

La concejal Orrego indicó que cuando se surta la etapa de discusión en las mesas y haya claridades con relación a las acciones, la administración de Medellín podría presentar otro proyecto de acuerdo con esos únicos lotes.

También, le sugerimos ver: Nueva Jerusalén pide ayuda para reconstruir comedor que alimenta a 350 niños

Ubicación de Nueva Jerusalén

Nueva Jerusalén queda entre el noroccidente de Medellín y Bello, arriba del barrio París. Es un asentamiento que creció y sigue creciendo en condiciones de informalidad, y ello ha evitado que se desarrollen proyectos para darle acceso a servicios públicos legales, hacer vías y construir infraestructura comunitaria con presupuesto estatal. En la actualidad cuenta con alrededor de 25.000 habitantes.

La modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bello daría vía libre a que el uso del terreno donde está ubicado, unas 60 hectáreas, pase de suelo rural a urbano, y a la legalización y titulaciones de los predios, al igual que la posibilidad de realizar inversiones oficiales.

