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Se presentaba como dueña de un spa en Bello, pero sería enlace de las disidencias de las Farc

La mujer, señalada de ser la pareja de un cabecilla, también se movía en vehículos de lujo según las autoridades.

  • Mujer señalada por las autoridades de ser enlace de las disidencias del Frente 36 de las Farc en el Valle de Aburrá. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
    Mujer señalada por las autoridades de ser enlace de las disidencias del Frente 36 de las Farc en el Valle de Aburrá. FOTO: Cortesía Secretaría de Seguridad de Medellín
El Colombiano
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hace 3 horas
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Una mujer que se presentaba como una empresaria de un spa y trabajadora de una clínica estética en Bello sería uno de los enlaces de una peligrosa célula urbana de las disidencias de las Farc que estaría detrás de varios actos terroristas en Medellín y su área metropolitana.

La sospechosa, que está entre las personas capturadas en una redada especial realizada recientemente, no solo cumpliría un rol crucial en el manejo de las finanzas de esa agrupación, sino que sería la compañera sentimental de un cabecilla, según sostuvieron las autoridades.

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Aunque se espera que la Fiscalía General de la Nación amplíe la información sobre el caso durante las audiencias de imputación de cargos y en el posterior proceso de judicialización, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó algunos detalles del mismo.

El mandatario distrital añadió que dentro de los actos que les son atribuidos a estos presuntos integrantes están una explosión en el puente de la Asomadera ocurrida el 17 de junio de 2025, otro atentado perpetrado en el barrio Loreto en septiembre de ese mismo año y otro en el barrio La Gabriela de Bello, el 15 de octubre.

“Se realizaron unas capturas muy importantes. Estamos hablando que ha sido capturada alias Luisa, quien posaba como una empresaria que tenía un spa y trabajaba en una clínica estética. Ella jugaba un papel fundamental en las finanzas, se movía en vehículos de alta gama, vivía en una unidad residencial en Bello, era la pareja sentimental de alias Cheflas, que era el coordinador también de la estructura”, dijo el alcalde.

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El burgomaestre añadió que en las acciones también fueron detenidos otros cinco hombres, identificados como alias David, alias Monín, alias Panda, alias Santiago y alias Sebas.

De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, esta célula haría parte de las disidencias del Frente 36 de las Farc, estando bajo el mando de alias Primo Gay.

Además de varios allanamientos en Medellín y su área metropolitana, el operativo también incluyó acciones en municipios como Anorí.

Para lograr dar con los hoy procesados, funcionarios de la Alcaldía e integrantes de la Fuerza Pública revisaron con lupa más de 3.000 horas de videos de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas.

“Gracias a todo ese material investigativo, que ha logrado nuestra Policía, la Fiscalía General de la Nación, se logró una gran operación. Gracias a esa investigación, a esos seguimientos y a la inteligencia pudieron ser capturadas todas estas personas”, añadió.

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Entre las personas vinculadas al caso, las autoridades precisaron que dos ya se encontraban privadas de la libertad.

Este operativo se produce en medio de una ofensiva en contra de las disidencias de las Farc en Antioquia.

Esta semana, se conoció también, por ejemplo, que la Fuerza Pública estuvo muy cerca de capturar a alias Primo Gay en un operativo realizado en el municipio de Briceño, quien, al intentar escabullirse del cerco oficial, difundió a través de las redes sociales fotografías en las que parecía abatido.

Posteriormente, las Fuerzas Militares desmintieron la información y señalaron continuar en las labores para llevarlo ante la justicia.

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