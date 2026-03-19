Se presentaba como dueña de un spa en Bello, pero sería enlace de las disidencias de las Farc

Una mujer que se presentaba como una empresaria de un spa y trabajadora de una clínica estética en Bello sería uno de los enlaces de una peligrosa célula urbana de las disidencias de las Farc que estaría detrás de varios actos terroristas en Medellín y su área metropolitana. La sospechosa, que está entre las personas capturadas en una redada especial realizada recientemente, no solo cumpliría un rol crucial en el manejo de las finanzas de esa agrupación, sino que sería la compañera sentimental de un cabecilla, según sostuvieron las autoridades. Lea también: Golpe en Medellín y Bello a las Disidencias: capturaron a responsables de ataques a torres de energía Aunque se espera que la Fiscalía General de la Nación amplíe la información sobre el caso durante las audiencias de imputación de cargos y en el posterior proceso de judicialización, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó algunos detalles del mismo. El mandatario distrital añadió que dentro de los actos que les son atribuidos a estos presuntos integrantes están una explosión en el puente de la Asomadera ocurrida el 17 de junio de 2025, otro atentado perpetrado en el barrio Loreto en septiembre de ese mismo año y otro en el barrio La Gabriela de Bello, el 15 de octubre.

“Se realizaron unas capturas muy importantes. Estamos hablando que ha sido capturada alias Luisa, quien posaba como una empresaria que tenía un spa y trabajaba en una clínica estética. Ella jugaba un papel fundamental en las finanzas, se movía en vehículos de alta gama, vivía en una unidad residencial en Bello, era la pareja sentimental de alias Cheflas, que era el coordinador también de la estructura”, dijo el alcalde. Lea además: Indignación en Antioquia: dos niñas llevan cinco días secuestradas a manos de las disidencias en El Bagre El burgomaestre añadió que en las acciones también fueron detenidos otros cinco hombres, identificados como alias David, alias Monín, alias Panda, alias Santiago y alias Sebas. De acuerdo con las pesquisas de las autoridades, esta célula haría parte de las disidencias del Frente 36 de las Farc, estando bajo el mando de alias Primo Gay.