15 barrios inundados y 800 damnificados por crecientes en El Bagre

Una nueva emergencia por cuenta de las lluvias sufrió un municipio del Bajo Cauca antioqueño, la cual dejó inundados varios barrios del casco urbano.

Según informaron los organismos de socorro del municipio de El Bagre, entre la noche de este domingo y la madrugada de este lunes 8 de septiembre se presentó una grave inundación que dejó por lo menos a 800 personas afectadas. Según trascendió, el aguacero que hizo desbordar los ríos Nechí y Tigüí, así como la quebrada Villa afectó a por lo menos 15 barrios bagreños.





La emergencia se extendió por sectores como Primero de Mayo, Playa rica, Casa Roja, Corniliza, Provivienda, Laureles, El Centro, La Vega, Piedras Blancas, Parque Vijao, Cosechero, Puerto Gloria, Zona Obelisco, entre otras.

Por ahora, las autoridades locales seguían en los respectivos censos y balances de la emergencia. Desde el Dagran indicaron que actualmente se apoya con maquinaria amarilla la atención de la emergencia.



Además, la entidad comentó que la Universidad Nacional está realizando actualización de estudios y diseños para así poder realizar las obras que permitan encausar estos afluentes y evitar que se sigan dando las inundaciones.