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¡Pilas! Por esta vía antes se podía andar a 80 km/h y ahora solo se permite circular a 50 km/h: tiene cámara de fotomultas

Este anuncio va de la mano de la decisión de implementar cuatro cámaras más de fotodetección en la jurisdicción de Bello.

  • Estas cámaras, ubicadas en las afueras de los talleres del Metro de Medellín, ahora sancionarán a quienes pasen a más de 50 km/h, cuando hasta hace poco permitía pasar por ellas a 50 km/h. FOTO: SANTIAGO MESA RICO
    Estas cámaras, ubicadas en las afueras de los talleres del Metro de Medellín, ahora sancionarán a quienes pasen a más de 50 km/h, cuando hasta hace poco permitía pasar por ellas a 50 km/h. FOTO: SANTIAGO MESA RICO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
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Si tiene que pasar por la avenida Regional Occidental, más conocida como la Variante, en el tramo de Bello, recuerde que a partir de ahora deberá hacerlo más despacio porque la Alcaldía de Bello anunció que rebajará la velocidad en este corredor de 80 km/h a solo 50 km/h.

Así lo anunció el secretario de Movilidad de Bello, Andrés Camilo Montoya, quien dijo que esta decisión se tomaba con base en que, como es una vía urbana, las leyes obligan a que los límites de velocidad no superen los 50 km/h, según lo establecido en la ley 2251 de 2022.

La decisión de rebajar la velocidad en este corredor, en el tramo de Bello, tiene repercusión si se tiene en cuenta que hay cámaras de fotodetección, ambas ubicadas en los alrededores de los talleres del Metro de Medellín.

Entérese: ¿Por qué hay enredo en los municipios del Valle de Aburrá con las fotomultas nocturnas?

Hay que tener en cuenta que este corredor también es uno de los pocos que tienen sanciones por pico y placa dentro de una vía que está ligada con Medellín, Itagüí y La Estrella. En los otros tres municipios no se imponen multas por esta infracción.

El argumento de la Alcaldía de Bello para imponer comparendos por pico y placa es que esto se debe a las congestiones que se presentan en la glorieta de Niquía, la cual distribuye vehículos hacia esta vía, principalmente los que vienen del norte metropolitano.

Le puede interesar: Cuatro municipios más estrenarán fotomultas en Antioquia: ¿cuáles son y en qué vías se instalarán?

¿Dónde están las cámaras de fotodetección en Bello?

Este anuncio va de la mano de la decisión de implementar cuatro cámaras más de fotodetección en la jurisdicción de Bello, ubicadas en la autopista Medellín-Bogotá, la avenida Regional Oriental (La Seca) y la vía Medellín-San Pedro en el corregimiento San Félix.

En cuanto a los límites de velocidad en el corredor de la avenida Regional-Paralela-autopista Sur, hasta el momento en los otros tres corredores no se han hecho anuncios y la velocidad se mantendrá en los 80 km/h.

Sin embargo, las autoridades hacen el llamado a mantener la prudencia con la velocidad, con el fin de evitar accidentes de tránsito que puedan cobrar la vida de los conductores y demás actores viales en estas vías.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál será el nuevo límite de velocidad en la Variante de Bello?
La velocidad máxima bajará de 80 km/h a 50 km/h en el tramo de la avenida Regional Occidental bajo jurisdicción de Bello.
¿Bello seguirá multando por pico y placa en la Regional?
Sí. La Alcaldía mantiene los controles argumentando congestiones en la glorieta de Niquía y el ingreso de vehículos del norte metropolitano.

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