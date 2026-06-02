En Bello, autoridades llegaron a inspeccionar y terminaron cerrando un centro estético

La Alcaldía de Bello adelantó una jornada de inspección, vigilancia y control en varios centros de estética facial y corporal ubicados en el barrio Las Cabañas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y verificar que los establecimientos dedicados a procedimientos estéticos operen bajo los parámetros exigidos por la ley.
La actividad fue liderada de manera articulada por las secretarías de Salud y de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el acompañamiento de la Policía Nacional y la Personería Municipal.
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Durante el recorrido, las autoridades revisaron aspectos relacionados con los permisos de funcionamiento, las condiciones sanitarias de los establecimientos, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, entre otros aspectos.
Tras las visitas, fue ordenado el cierre de uno de los establecimientos inspeccionados al evidenciar la realización de procedimientos invasivos sin cumplir con los requisitos técnicos y normativos exigidos para este tipo de intervenciones, prácticas que ponen en riesgo la salud y la integridad de los pacientes.