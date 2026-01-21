Aumentan un 43% el presupuesto para prevenir violencias contra las mujeres en Antioquia

La violencia contra la mujer sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en Antioquia. Según la Gobernación, cifras de la Policía Nacional indican que en lo corrido de este año en Antioquia se han reportado 11 presuntos feminicidios.
A raíz de esto, la Gobernación de Antioquia realizó una Mesa Extraordinaria de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, liderada por las secretarías de las Mujeres y Seguridad, Justicia y Paz, que contó con la participación de autoridades municipales, la Fuerza Pública y organismos de justicia, con el objetivo de mitigar las violencias basadas en género en el departamento.