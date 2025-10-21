Iban a conocer Hidroituango en bus, pero los recibieron a bala: el Ejército capturó a dos criminales

Una rápida acción conjunta entre tropas del Ejército Nacional y la Policía frustró un aparente secuestro en el municipio de Ituango (Norte de Antioquia), una de las zonas más críticas por el conflicto armado en el departamento.
Dos hombres fueron capturados luego de un ataque con arma de fuego dirigido a una van que transportaba pasajeros, entre ellos la coordinadora de una institución educativa local.
El incidente se desató el pasado domingo mientras un grupo de ciudadanos realizaba un viaje con destino turístico hacia el embalse de Hidroituango. Poco después de iniciado el recorrido, el vehículo de transporte público recibió un impacto de bala en el parabrisas.