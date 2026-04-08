Ataque con drones a tropas del Ejército en Briceño, Antioquia, dejó tres militares lesionados

Un grupo de militares que están patrullando por la zona rural del municipio de Briceño, Norte antioqueño, fueron atacados con drones por parte de integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. En estos hechos, tres uniformados resultaron lesionados por las esquirlas de los explosivos lanzados desde estas aeronaves.
Los hechos se registraron en la mañana de este miércoles, cuando los uniformados estaban haciendo patrullaje por el corregimiento Travesías, y allí desde varios drones les comenzaron a lanzar granadas de mortero.