Así recibió Antioquia a Abelardo De la Espriella en su primera visita como presidente electo

En medio de banderas, camisetas de Colombia y gritos de “¡Tigre, Tigre, Tigre!”, el presidente electo Abelardo De la Espriella llegó este sábado 27 de junio a Antioquia para cumplir su primera visita al departamento después de imponerse en las elecciones presidenciales. Su primera parada fue el municipio de San Pedro de los Milagros, donde fue recibido por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien le dio la bienvenida a través de un mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un video del encuentro. Entérese: José Manuel Restrepo liderará el empalme anticorrupción; Abelardo no irá a la Casa de Nariño hasta su posesión “Recibimos en San Pedro de Los Milagros al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA, su esposa y equipo. El nuevo mandatario de los colombianos cuenta con Antioquia que está de pie y seguirá en defensa de la seguridad y libertad”, escribió el mandatario departamental.

El encuentro coincide con el reconocimiento al papel que desempeñó Antioquia en las elecciones del pasado 21 de junio. El departamento se convirtió en uno de los territorios con mayor respaldo electoral a De la Espriella, quien pasó de obtener una mayoría en la primera vuelta a alcanzar el 64,42 % de la votación en la segunda, con un total de 2.185.834 votos, es decir, cerca de 1.050.000 sufragios más que en la jornada anterior. En contexto: Abelardo barrió en Antioquia en segunda vuelta: ganó en 108 de los 125 municipios Durante su intervención, el presidente electo agradeció el respaldo recibido y aseguró que Antioquia tendrá un lugar prioritario en su administración. “Señor Gobernador, quiero que sepa que Antioquia tiene presidente con el Tigre. Yo quiero profundamente a este departamento. Estoy muy agradecido porque Antioquia resistió, votó por el Tigre y se salvó Colombia. Y eso el país tiene que reconocer”.

También manifestó su compromiso de mantener una presencia constante en el departamento y trabajar de manera conjunta con las autoridades locales. “El gobernador cuenta con un amigo en la presidencia, Antioquia tiene presidente con el Tigre, y aquí me verán, en todos los municipios, con el señor gobernador, con los alcaldes, trabajando por la seguridad, por la salud, por el desarrollo y por el futuro de este departamento que es el alma de la patria”, afirmó. Lea más: El ‘juicio’ de la Paz Total: ¿hasta dónde puede llegar De la Espriella para desmontarla?

Por su parte, Rendón sostuvo que el resultado electoral confirmó el peso político de Antioquia y recordó el mensaje que promovió durante la campaña: “Desde nuestra campaña, cuando la retórica de quien ya por fortuna va saliendo del gobierno dijo que si Antioquia cambiaba, cambiaba Colombia, nosotros dijimos: no, a eso no hay que ponerle cuidado; por el contrario, si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y Antioquia resistió y Colombia”.

El gobernador aprovechó la reunión para plantearle al presidente electo tres prioridades para el departamento. La primera, dijo, es recuperar la seguridad tras lo que calificó como un deterioro durante el gobierno saliente. La segunda corresponde a la infraestructura, especialmente a la puesta en marcha de equipos electromecánicos para un proyecto portuario que, según afirmó, permanecen sin instalar pese a que la obra física concluiría en diciembre. La tercera preocupación expuesta por el mandatario fue la situación del sistema de salud. “La salud, el logro social más grande de Colombia en los últimos 30 años”, señaló, al tiempo que pidió respaldo del próximo Gobierno para enfrentar las dificultades que, aseguró, atraviesa el sector.