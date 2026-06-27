Así recibió Antioquia a Abelardo De la Espriella en su primera visita como presidente electo

En medio de banderas, camisetas de Colombia y gritos de “¡Tigre, Tigre, Tigre!”, el presidente electo Abelardo De la Espriella llegó este sábado 27 de junio a Antioquia para cumplir su primera visita al departamento después de imponerse en las elecciones presidenciales.
Su primera parada fue el municipio de San Pedro de los Milagros, donde fue recibido por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien le dio la bienvenida a través de un mensaje publicado en su cuenta de X acompañado de un video del encuentro.
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“Recibimos en San Pedro de Los Milagros al Presidente electo de Colombia @ABDELAESPRIELLA, su esposa y equipo. El nuevo mandatario de los colombianos cuenta con Antioquia que está de pie y seguirá en defensa de la seguridad y libertad”, escribió el mandatario departamental.