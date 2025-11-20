¡Atención! Condenaron al asesino del ciclista Marlon Pérez a 33 años y cuatro meses de cárcel

Por el asesinato de la leyenda del ciclismo colombiano, Marlon Pérez, el juzgado tercero penal del Circuito de Rionegro, Antioquia, condenó a Édison Arley Posada Posada, alias El Rolo o Morcilla, a 33 años y cuatro meses de prisión.
Así se conoció en el fallo que se dio a conocer este jueves, en el que se indicó que Posada Posada atacó al deportista, en medio de un altercado que se presentó en las afueras de un establecimiento comercial de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.
