Hombre que asesinó a un carnicero en Caldas y lo grabó todo con su propio celular no aceptó los cargos de la Fiscalía

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, el hombre de 28 años señalado como el presunto responsable del asesinato de un empleado en una carnicería del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá.
A pesar de la contundencia del material probatorio presentado por el ente acusador, que incluye un video grabado por el mismo agresor mientras cometía el crimen, el procesado no aceptó los cargos imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones.