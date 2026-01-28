x

Hombre que asesinó a un carnicero en Caldas y lo grabó todo con su propio celular no aceptó los cargos de la Fiscalía

El atentado ocurrió el pasado 22 de enero. Cuando el sicario intentó huir, los empleados de la carnicería y los vecinos del sector lo capturaron y lo golpearon.

    El crimen ocurrió en esta carnicería ubicada en el barrio Olaya Herrera de Caldas. FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, el hombre de 28 años señalado como el presunto responsable del asesinato de un empleado en una carnicería del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá.

Entérese: ¿Qué está pasando en Caldas? Van dos homicidios en el mismo sitio en menos de 20 días

A pesar de la contundencia del material probatorio presentado por el ente acusador, que incluye un video grabado por el mismo agresor mientras cometía el crimen, el procesado no aceptó los cargos imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves 22 de enero en una carnicería del barrio Olaya Herrera. La víctima, identificada como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años, se encontraba laborando cuando el agresor ingresó al local.

Según la investigación de la Fiscalía, Gutiérrez Cardona identificó a su víctima y, antes de accionar el arma, sacó su teléfono celular para realizar una grabación del ataque en tiempo real. Tras disparar en repetidas ocasiones, el sicario intentó huir del lugar, pero fue interceptado por un compañero de trabajo de la víctima que se abalanzó sobre él.

El homicidio, además, quedó grabado en las cámaras de seguridad de la carnicería.

Puede leer: Accidente en Amalfi: Chivero cae al abismo y deja un muerto

La comunidad del sector reaccionó de inmediato, ayudando a retener al hombre y propinándole una golpiza antes de entregarlo a la Policía Nacional. Debido a las lesiones sufridas durante el linchamiento, el capturado tuvo que ser trasladado inicialmente al hospital San Vicente de Paúl para recibir atención médica bajo custodia.

Durante el procedimiento de captura, las autoridades le incautaron al procesado una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor, 24 cartuchos para la misma y dos proyectiles para fusil calibre 5.56.

Este homicidio ha encendido las alarmas en el municipio de Caldas, que atraviesa una racha violenta en el inicio de 2026. Este es el segundo asesinato perpetrado al interior de la misma carnicería en menos de un mes; el pasado 2 de enero fue ultimado en el mismo sitio Víctor Hugo Montoya Mejía, otro trabajador del establecimiento, en un hecho presuntamente relacionado con préstamos “gota a gota”.

Sumado a esto, la misma semana del crimen de Puerta Moncada, se registró un doble homicidio en la variante de Caldas, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta fueron atacados a tiros, elevando la preocupación de las autoridades locales por la situación de orden público en la zona.

