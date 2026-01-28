Hombre que asesinó a un carnicero en Caldas y lo grabó todo con su propio celular no aceptó los cargos de la Fiscalía

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Stiven Gutiérrez Cardona, el hombre de 28 años señalado como el presunto responsable del asesinato de un empleado en una carnicería del municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Entérese: ¿Qué está pasando en Caldas? Van dos homicidios en el mismo sitio en menos de 20 días A pesar de la contundencia del material probatorio presentado por el ente acusador, que incluye un video grabado por el mismo agresor mientras cometía el crimen, el procesado no aceptó los cargos imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado jueves 22 de enero en una carnicería del barrio Olaya Herrera. La víctima, identificada como José Ferney Puerta Moncada, de 42 años, se encontraba laborando cuando el agresor ingresó al local. Según la investigación de la Fiscalía, Gutiérrez Cardona identificó a su víctima y, antes de accionar el arma, sacó su teléfono celular para realizar una grabación del ataque en tiempo real. Tras disparar en repetidas ocasiones, el sicario intentó huir del lugar, pero fue interceptado por un compañero de trabajo de la víctima que se abalanzó sobre él. El homicidio, además, quedó grabado en las cámaras de seguridad de la carnicería. La comunidad del sector reaccionó de inmediato, ayudando a retener al hombre y propinándole una golpiza antes de entregarlo a la Policía Nacional. Debido a las lesiones sufridas durante el linchamiento, el capturado tuvo que ser trasladado inicialmente al hospital San Vicente de Paúl para recibir atención médica bajo custodia. Durante el procedimiento de captura, las autoridades le incautaron al procesado una pistola calibre 9 milímetros, un proveedor, 24 cartuchos para la misma y dos proyectiles para fusil calibre 5.56.