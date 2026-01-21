En el río Medellín capturaron a un hombre que se fugó tras el asesinato de un taxista en Girardota, Antioquia

Completamente empapado, unidades de la Policía Metropolitana capturaron en las aguas del río Medellín a Máximino Mosquera Córdoba, de 36 años, a quien señalaron del asesinato de un taxista, en medio de una aparente riña, en un parqueadero de la vereda San Andrés, de Girardota.
Los hechos se registraron a las 4:30 de la tarde del pasado martes, cuando Mosquera Córdoba entró a este establecimiento burlando todas las medidas de seguridad. Se le acercó al taxista, identificado como Jorge Eliécer Restrepo Batero, de 58 años. Tras unos minutos de discusión, el conductor resultó herido tras recibir una herida con un cuchillo en el tórax.