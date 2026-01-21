x

Ni se le ocurra verlas: estas son las nominadas a la peor película de 2025

Los Razzie son una parodia de los premios Oscar. Se especializan en los descaches cinematográficos.

  • La película Blancanieves ha sido nominada en seis categorías de los Razzie, los premios que “reconocen” lo peor del cine. Foto: Cortesía.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Los premios Golden Raspberry, conocidos en la industria audiovisual con el nombre de Razzie, anunciaron las nominaciones correspondientes a su edición 46. A diferencia de otros premios, nadie quiere ser nominado ni ganarse una estatuilla. La razón es simple: estos premios reconocen a las producciones y actuaciones consideradas las menos destacadas del cine estrenado en 2025. Las películas Blanca Nieves y War of the Worlds encabezan la lista con seis nominaciones cada una.

En la categoría de peor película también figuran The Electric State, Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31. Estas producciones competirán por el principal galardón de los Razzie, que se entregan como una parodia de la temporada de premios cinematográficos.

En el apartado de peor actor fue nominado The Weeknd, por su trabajo en Hurry Up Tomorrow. En esta misma categoría aparecen Dave Bautista por In the Lost Lands, Ice Cube por War of the Worlds, Scott Eastwood por Alarum y Jared Leto por Tron: Ares.

Las nominadas a peor actriz son Ariana DeBose por Love Hurts, Milla Jovovich por In the Lost Lands, Natalie Portman por Fountain of Youth, Rebel Wilson por Bride Hard y Michelle Yeoh por Star Trek: Section 31.

En peor remake o secuela fueron seleccionadas I Know What You Did Last Summer, Five Nights at Freddy’s 2, Smurfs , Blanca Nieves y War of the Worlds.

Las nominaciones a peor actriz de reparto incluyen a Anna Chlumsky, Ema Horvath, Scarlet Rose Stallone, Kacey Rohl e Isis Valverde. En peor actor de reparto figuran los enanos generados por computadora de Blanca Nieves, Nicolas Cage, Stephen Dorff, Greg Kinnear y Sylvester Stallone.

Los razzie se entregan desde 1980 y ningún actor quiere participar en ellos.

