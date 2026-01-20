“Es la peor crisis que hemos vivido y lo peor es que es premeditada”: secretaria de Salud de Antioquia

Los hospitales de Antioquia nunca habían tenido tanta presión financiera como hoy. Luego de más de tres años de permanente angustia, en la que las principales EPS del departamento han ido cayendo como fichas de dominó en las manos del gobierno del presidente Gustavo Petro, el 2026 pareciera mostrarse como un año de quiebre.
En días recientes, la alerta más sensible fue presentada por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, que en medio de un cada vez más polarizado ambiente político, denunció que los pasivos de las EPS con los prestadores rompieron récords: $8 billones con corte a septiembre de 2025.
Para la líder de esa cartera, Marta Cecilia Ramírez, quien además fue gerente de la IPS Universitaria entre 2016 y 2023 (hoy Hospital Alma Mater, de la Universidad de Antioquia) esta es la peor crisis de la que tenga memoria y señaló que se hace urgente que se tomen medidas de fondo. La funcionaria conversó con EL COLOMBIANO.