Asesinaron a hombre señalado de matar a su exsuegra y a un adolescente en el Urabá antioqueño

La muerte de Camilo Díaz, alias El Policía , se registró en este municipio cordobés, ubicado a una hora y media de distancia de San Pedro de Urabá, a donde había escapado luego del asesinato de Ana Cristina Martínez Novoa, de 45 años, y de Mateo Garcés Salcedo, de 17 , el pasado domingo en la vereda Molenillo, de esta localidad del Urabá antioqueño.

Un hecho, que sería un acto de justicia por cuenta propia, se presentó en la tarde de este miércoles en el municipio de Valencia, Córdoba , luego de que un hombre , señalado de asesinar a su exsuegra y a un adolescente que la defendía en San Pedro de Urabá, fuera acribillado en un paraje rural. El hecho quedó registrado en un video difundido en las redes sociales.

Según el registro judicial, Díaz habría llegado a la vivienda donde residía su expareja y al no encontrarla, habría disparado contra los familiares que estaban en la propiedad, comenzando con Ana Cristina. Mateo, primo de la fallecida, quiso interponerse en el ataque, por lo que también fue asesinado en estos hechos, en el que un tercer pariente, un hombre de 23 años, resultó lesionado y su estado de salud es delicado.

Después de este hecho, alias El Policía escapó del lugar, pero los familiares de Ana Cristina iniciaron su búsqueda por todo el Urabá antioqueño y por municipios cercanos del departamento de Córdoba, donde habría sido ubicado a comienzos de esta semana en el municipio de Valencia.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Jovanni Cepeda Sanabria, explicó que “en este momento se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido”.

Allí un hombre lo llevó hasta un paraje rural y con la cámara de su celular grabó el momento en el cual lo estaba acribillando, disparándole en nueve oportunidades. Posteriormente remató el ataque con la frase: “Te das cuenta perro. No hay nadie que no las haga y no las pague”.

Con base en el video y las evidencias recolectadas, las autoridades del Urabá antioqueño y de Córdoba ya avanzan en las investigaciones para dar con el paradero del presunto responsable. Las imágenes difundidas en las redes sociales es una de las pruebas claves para esclarecer este asesinato.

Las autoridades reiteraron el llamado a no tomar justicia por cuenta propia, teniendo en cuenta que esto tendría repercusiones penales en contra de quien proceda de esta manera por el delito de homicidio agravado.