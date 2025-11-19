En un tire y afloje, al final la Asamblea de Antioquia aprobó el presupuesto del departamento para 2026

Los recursos con los que contará el departamento tuvieron un crecimiento del 16,8% en comparación con la vigencia para 2025 y se establecieron algunas prioridades para el desarrollo regional, lo que traducido en plata blanca equivalen a más de 6 billones de pesos.

Después de algunas diferencias, principalmente en lo relacionado con los recursos para la educación superior, la Asamblea de Antioquia aprobó este miércoles el presupuesto general del departamento para el 2026, por los 7,96 billones de pesos que había presentado el gobernador Andrés Julián Rendón .

De hecho, del total del presupuesto aprobado, 5,38 billones de pesos se destinarán al Plan Operativo Anual de Inversiones, con los que se fortalecerán los principales sectores para el bienestar de los antioqueños, como son las áreas de educación, infraestructura física, salud, seguridad y justicia.

Entérese: Cuatro obras de Antioquia que el Gobierno Petro no financió y ya esperan al 2026

Los principales proyectos que se fortalecerán con este dinero, de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea, son el Programa de Alimentación Escolar (PAE), la ampliación de la red vial secundaria y terciaria, fortalecer el sistema de salud pública, reducir el déficit habitacional y mejorar las capacidades de sistemas de transporte como el Metro de Medellín.

Finalmente, en los debates del martes y el miércoles se aprobaron casi 2,5 billones de pesos para que fueran invertidos en la educación pública departamental, beneficiando directamente a la Universidad de Antioquia, la Institución Universitaria Digital y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, así como a la educación primaria y secundaria que está a cargo del departamento. Allí se buscará fortalecer los procesos de aprendizaje y se priorizará la educación superior y terciaria.

Le puede interesar: ¿Cuánto gastará la Gobernación en 2025? Presupuesto sube 17% con relación a 2024, según proyecto de Presupuesto

Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Económico contará con una inversión de 27.000 millones de pesos para proyectos que tendrán como prioridad el fortalecimiento de la agricultura y el desarrollo rural del departamento, así como las capacidades productivas y asociativas en las subregiones.