Antioquia tendrá la primera megaplanta pública de medicamentos del país

Medicamentos para la malaria, el VIH, la enfermedad de Chagas y otras patologías desatendidas podrían dejar de depender exclusivamente de mercados internacionales y empezar a producirse a gran escala en Colombia.
Esa es la apuesta que hoy lidera la Universidad de Antioquia con la construcción de su nueva Planta de Producción de Medicamentos Esenciales, un proyecto que busca fortalecer la soberanía farmacéutica del país y garantizar mayor acceso a tratamientos de pacientes con todo tipo de patologías.
La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, en el marco de un convenio interadministrativo que contempla una inversión total de $423.613 millones y una ejecución a siete años.
De estos recursos, $350.000 millones serán aportados por la Nación mediante vigencias futuras, mientras que la universidad contribuirá con el terreno en el Campus Oriente, su planta actual y toda su capacidad científica e investigativa.
La nueva infraestructura estará ubicada en el municipio de El Carmen de Viboral y marcará un cambio absoluto frente a la planta actual, que funciona desde hace más de tres décadas en Medellín, siendo la única planta pública del país con certificado del Invima.