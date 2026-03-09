Antioquia sufre una masacre cada 9 días en este 2026: ¿dónde y por qué se registran?

Un ajuste interno del Clan del Golfo, al parecer por una plata perdida, ocasionó la masacre de siete personas, en los límites entre Vegachí y Yalí, en el Nordeste antioqueño. Cinco de los cuerpos quedaron en el primer municipio y los dos restantes al otro lado del límite. Con estos muertos ya se contabilizan siete masacres este año, la cifra más elevada en los dos primeros meses del año y los primeros días de marzo en la última década. El registro es más dramático si se comparan los números del año pasado, cuando hubo dos masacres en el departamento: una de tres personas en Yarumal y otras tantas en Urrao, hechos que involucrarían al grupo armado ya mencionado. Le puede interesar: Captura de 16 jefes de la mafia local le valió a Medellín $1.800 millones en recompensas Sobre las siete personas asesinadas en el Nordeste antioqueño el pasado fin de semana, el secretario de Seguridad de Antioquia, general (e) Luis Eduardo Martínez, expresó que “Hubo un enfrentamiento entre una misma estructura del Clan del Golfo. Eso inicialmente dejó dos muertos, los cuales fueron llevados a Vegachí, y desde ese día se estaba hablando de cinco cadáveres más”.

Para ubicar los despojos mortales de las otras cinco víctimas, las autoridades debieron hacer un ingreso con personal armado para poderlos sacar de la zona, ubicada a más de dos horas del casco urbano, y llevarlos a la morgue de Vegachí. Algunas fuentes darían cuenta de que esta masacre se produjo después de que uno de los fallecidos no acudiera a una reunión de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, por lo que los empezaron a buscar por toda esta subregión hasta ubicarlos en las veredas Corinto, de Vegachí, y La Mariana, de Yalí. “Estamos hablando de personas de sexo masculino, que se desconoce su identidad hasta el momento, que al parecer por informaciones de inteligencia pertenecen a esa organización narcotraficante autodenominada Clan del Golfo; que hubo una purga interna, unos enfrentamientos internos que nos ocasionan esta situación”, aseguró el secretario Martínez.

Dónde han ocurrido

De acuerdo con los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), las masacres registradas este año en Antioquia no se han concentrado en una subregión y, si bien, estarían relacionadas con las disputas armadas, se tratarían de hechos aislados. La primera del año ocurrió en el municipio de Amalfi, también en el Nordeste, donde cuatro personas fueron asesinadas por integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo. Lea también: Así son los drones de las disidencias en Antioquia: los traen de China y pueden cargar hasta 25 kilos Ocurrió el 4 de enero y allí murieron Yefer Arley Madrigal Castañeda, Juan Carlos Madrigal Ruiz y Jorge Andrés Madrigal Ruiz, además de una cuarta persona sin identificar, aunque también sería familiar de los otros fallecidos. Los demás casos múltiples en el departamento sucedieron en Abejorral –10 de enero, con tres muertos–, Tarso –28 de enero, con tres muertos–, Remedios –18 de febrero, con tres muertos–, Titiribí –25 de febrero, con tres muertos– y Segovia –26 de febrero, con tres muertos en ataque con un dron–. En asesinatos múltiples han matado a 26 de las 300 personas que han muerto violentamente este año en el departamento, según la Policía.

Entre las víctimas de estos hechos se encuentran dos mujeres, las cuales fueron ultimadas en Segovia y en Tarso. En el primer municipio ocurrió tras un ataque con dron en el que murieron también sus dos hijos; y en el segundo hecho mataron a Elizabeth Zapata Osorno, de 35 años, y a su esposo, Alonso Cano Ramírez, además de una tercera persona. En estos hechos perdieron la vida tres menores de edad, situación que es crítica por la vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

¿Qué hay detrás?