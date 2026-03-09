Antioquia sufre una masacre cada 9 días en este 2026: ¿dónde y por qué se registran?

Un ajuste interno del Clan del Golfo, al parecer por una plata perdida, ocasionó la masacre de siete personas, en los límites entre Vegachí y Yalí, en el Nordeste antioqueño. Cinco de los cuerpos quedaron en el primer municipio y los dos restantes al otro lado del límite. Con estos muertos ya se contabilizan siete masacres este año, la cifra más elevada en los dos primeros meses del año y los primeros días de marzo en la última década.
El registro es más dramático si se comparan los números del año pasado, cuando hubo dos masacres en el departamento: una de tres personas en Yarumal y otras tantas en Urrao, hechos que involucrarían al grupo armado ya mencionado.
Sobre las siete personas asesinadas en el Nordeste antioqueño el pasado fin de semana, el secretario de Seguridad de Antioquia, general (e) Luis Eduardo Martínez, expresó que “Hubo un enfrentamiento entre una misma estructura del Clan del Golfo. Eso inicialmente dejó dos muertos, los cuales fueron llevados a Vegachí, y desde ese día se estaba hablando de cinco cadáveres más”.