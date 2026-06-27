Antioquia es el rey de las Obras por Impuestos: lleva 109 proyectos por más de $1,4 billones

Generaciones enteras de habitantes de El Jordán —uno de los corregimientos más golpeados por la guerra en San Carlos (Oriente antioqueño)— esperaron décadas por 12 kilómetros de pavimento en su vía de acceso. En Nueva Colonia, Turbo, 12.000 personas aguardaron toda la vida por una red de acueducto y alcantarillado que apenas empieza a materializarse. Lo que ningún presupuesto ordinario logró, lo hizo el mecanismo de Obras por Impuestos: más de $157.000 millones convirtieron dos anhelos históricos en contratos reales. Esta opción tributaria —derivada de los Acuerdos de Paz de 2016— le permite a las empresas pagar hasta el 50% de su impuesto de renta financiando directamente proyectos de infraestructura y desarrollo social en municipios clasificados como Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y Zomac (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado). En Antioquia, esta estrategia ha permitido que el sector privado se convierta en un aliado estratégico del Estado, transformando sus obligaciones tributarias en inversiones directas y tangibles para el bienestar de regiones como el Bajo Cauca, Urabá, Suroeste, Oriente, Nordeste y Norte.

El departamento le cogió tanto el tiro al mecanismo que en apenas ocho años de vigencia se posicionó como el líder nacional en la ejecución de proyectos por más de $1,4 billones, el 20% de los recursos asignados en el país. Si bien Antioquia picó en punta en la asignación de proyectos bajo esta modalidad entre 2018 y 2023, fue bajo la actual Gobernación que las Obras por Impuestos se dispararon, tras materializar $950.000 millones en inversión social e infraestructura. Desde 2024 se han aprobado 66 proyectos estratégicos; específicamente este año ya se aprobaron 27 proyectos adicionales por $337.000 millones. Un total de 87 empresas han participado como contribuyentes en el departamento y para el ciclo de este año llegaron 28 empresas. El gobernador Andrés Julián Rendón destacó el éxito del departamento en el mecanismo de Obras por Impuestos, señalando que Antioquia consolidó su ventaja al entender que la viabilidad de los proyectos y la atracción de proponentes dependen estrictamente de una estructuración técnica rigurosa. Entérese: Odinsa reportó ingresos por $117.190 millones en el primer trimestre y acelera su estrategia de crecimiento En ese sentido, el mandatario explicó que la Gobernación asumió la tarea de invertir y apoyar a las alcaldías locales en la formulación de estas iniciativas, dejando las obras en bandeja de plata para su ejecución por parte de las empresas privadas que tocan la puerta de la administración seccional para estudiar qué proyectos se adaptan a su capacidad y pertinencia en su territorio de influencia. Al analizar el impacto fiscal, Rendón explicó que, por naturaleza, los recaudos tradicionales van a una bolsa común donde el contribuyente pierde el rastro del destino final de sus aportes. El gobernador citó experiencias de política fiscal implementadas en Estados Unidos y Japón, donde vincular el tributo a una destinación específica disparó la cultura de pago oportuno y hasta incentivó los aportes voluntarios. Un ejemplo reciente en Antioquia fue el impuesto vehicular, cuyo recaudo se destinó para acabar con el hambre en el departamento.

Bajo esa premisa, Rendón concluyó que Obras por Impuestos permite que el empresario conozca con precisión el destino de hasta el 50% de su impuesto sobre la renta, involucrándose directamente en la veeduría o ejecución. “No solo le da trazabilidad y responsabilidad a un contribuyente sobre el uso de sus recursos, sino que además se quedan en la región donde se genera la riqueza y tiene sus fuentes de empleo. Por eso es doblemente potente”, dijo. El gerente de la Sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, destacó que este mecanismo impulsa el crecimiento de las empresas al permitirles invertir directamente en sus áreas de influencia. Asimismo, representa un gran beneficio para las comunidades, ya que les brinda la oportunidad de visibilizar sus necesidades, estructurar proyectos y asegurar la financiación para materializarlos, asumiendo además un rol de veeduría para garantizar que las obras se ejecuten con calidad y a tiempo.

¿Qué tipo de obras se ejecutan?

La importancia de este mecanismo radica en su capacidad para atender necesidades de todo tipo. En Antioquia, las inversiones se han diversificado para impactar proyectos de desarrollo humano y conectividad regional. La infraestructura vial es el sector con mayor asignación, enfocado en mejorar la competitividad y el acceso a zonas rurales. Un hito clave en este paquete de infraestructura es la rehabilitación del corredor Narices – Juanes – El Jordán – La Holanda, en San Carlos. Este último tramo cuenta con una inversión de $55.000 millones bajo el mecanismo de Obras por Impuestos. Calificada por líderes locales como una de las inversiones más significativas en la historia del corregimiento El Jordán, el impacto de la obra trasciende el beneficio local. El proyecto se consolida como la primera fase de un ambicioso plan de conectividad estratégica diseñado para enlazar el Oriente antioqueño con el Magdalena Medio. Según las proyecciones de las autoridades locales, una segunda etapa contempla avanzar desde El Jordán hacia Puerto Garza para, posteriormente, empalmar con Puerto Nare, dinamizando la integración regional y el desarrollo de ambas subregiones.

El primer tramo comprende seis kilómetros entre el corregimiento El Jordán y la vereda La Holanda, con una inversión de $55.000 millones financiados por Obras por Impuestos. En este proceso participan empresas como Isagén, la Sociedad Hidroituango, EPM y Mineros, que aportarán recursos para hacer realidad la intervención. También se han destinado recursos considerables a la construcción y dotación de Centros de Desarrollo Infantil; además de dotación de equipos biomédicos para fortalecer la red de hospitales en municipios Pdet y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad en zonas apartadas. Un último apartado es la compra de equipos de movilidad, rescate y logística para fortalecer a la fuerza pública y los organismos de socorro en la atención de emergencias y la construcción de sistemas de acueducto en zonas rurales. Fue en este último apartado que surgió la obra de mayor presupuesto e importancia en la historia de Obras por Impuestos en Colombia. Resulta que en 2025, el programa Juntos por Urabá alcanzó su primer gran hito con la aprobación del proyecto para construir el sistema de alcantarillado en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo. El megaproyecto, que contempla una inversión estimada en $110.000 millones, unió un frente común de 10 empresas y entidades contribuyentes que redireccionarán parte de su impuesto de renta para financiar la solución de saneamiento básico. Le puede interesar: Antioquia volvió a ser la “campeona” en proyectos de obras por impuestos, ¿cuáles sectores se verán beneficiados? La megaobra, coordinada por el Grupo Argos, el Gobierno Nacional y aliados estratégicos como EPM, Unibán, Bancolombia y la Gobernación, beneficiará a más de 12.000 habitantes. La construcción del alcantarillado forma parte de un modelo macro de desarrollo sostenible en la localidad que incluye, además, el acceso a agua segura, mejoras habitacionales para 1.000 viviendas y el desarrollo de infraestructura educativa y comunitaria.

Debut de Sociedad Hidroituango

Este año marcó un hito en la ejecución de proyectos en Antioquia tras la incursión de la Sociedad Hidroituango en el mecanismo de Obras por Impuestos. Tras 28 años de existencia, la compañía registró utilidades por primera vez, lo que le permitió destinar sus impuestos a la ejecución directa de obras sociales. La Sociedad se convirtió en su año de estreno en el contribuyente más importante de Colombia a través de este mecanismo con la inversión de más de $85.000 millones destinados a la transformación territorial a través de 10 proyectos que impactan de forma directa a habitantes de 55 municipios del departamento, especialmente aquellos golpeados por la pobreza y la violencia.

“Somos la empresa número uno en el mecanismo de Obras por Impuestos en el país en nuestro primer año con el mecanismo”, dijo el gerente Arbeláez. La participación de Hidroituango en 2026 abarca proyectos de alto impacto que ya están en marcha. Por ejemplo, participa en la rehabilitación de la vía en San Carlos y en el mejoramiento de una carretera en San Rafael que beneficiará a 18.000 personas. Financia además la construcción y dotación de tres Centros de Desarrollo Infantil en Caicedo, San Luis y Alejandría; y lidera la dotación de equipos biomédicos para la red pública de hospitales en los municipios Pdet de Nordeste, Urabá, Norte, Bajo Cauca, Occidente y Magdalena Medio, asegurando que los centros de salud cuenten con tecnología moderna.

También es pieza clave en la construcción del sistema de acueducto para los corregimientos de Cargueros y Bijagual, en Nechí (Bajo Cauca), llevando agua potable a zonas rurales que históricamente carecían de este servicio. Aportará, asimismo, $6.517 millones en la dotación de material pedagógico para las sedes educativas que implementan modelos educativos flexibles; y pondrá $16.731 millones para la adquisición de equipos, elementos y suministros para el fortalecimiento de la Fuerza Pública en la atención en emergencias y desastres. Entre los elementos que se comprarán se cuentan botes inflables, motores fuera de borda, camioneta de extinción de incendios, camionetas 4x4 de intervención rápida, motos de 600 a 1000 cc, cuatrimotos de más de 500cc, camión de estacas de 4 a 9 toneladas, sistema de rescate con cuerdas, barras, cizallas, palas y hasta serruchos.

Antioquia pedirá ampliar cupo