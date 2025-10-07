Grupos armados al asecho: estos son los municipios antioqueños en mayor riesgo para las próximas elecciones

Antioquia no salió bien librada en el más reciente informe de riesgo electoral publicado ayer por la Defensoría del Pueblo. Junto a Córdoba y Chocó, el departamento es uno de los territorios a nivel nacional en los que ese ente expresó su consternación por la seguridad de los candidatos y la sociedad civil para los próximos comicios legislativos y presidenciales. El informe no solo puso de nuevo en primer plano la crítica situación de orden público por la que atraviesan municipios como Briceño, San Andrés de Cuerquia, Segovia y Remedios, sino que también fue el detonante para un nuevo choque entre los gobiernos departamental y nacional por las inestables condiciones en esas zonas. Le puede interesar: Choque de cifras sobre riesgo electoral: el Gobierno ve 104 municipios en alerta, la Defensoría más del doble El reparo central fue formulado por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien señaló al gobierno del presidente Gustavo Petro como el principal responsable del fortalecimiento de los principales grupos armados que amenazan las elecciones y que precisamente ocuparon un lugar especial en las preocupaciones de la Defensoría.

“La dificultad más grande que se tiene de cara al proceso electoral la genera el mismo Gobierno Nacional con su política equivocada de Paz Total, que lleva tres años permitiéndole a los criminales que crezcan a través de la contemporización que ejerce con ellos”, dijo el gobernador.

Las alertas de la Defensoría

A escasos meses del inicio formal de los comicios al Congreso, la Defensoría del Pueblo presentó este martes su Alerta Temprana de Riesgo electoral, una radiografía de 168 páginas en las que detalló los riesgos más importantes de cara a la cita en las urnas que se avecina y los municipios en los que se requieren acciones más urgentes. Lea también: Gobernador de Antioquia pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles las APPA De los más de 1.100 municipios que se midieron en el informe, el grueso de las preocupaciones se centró en 62, en los que se hizo un llamado a la acción inmediata, y otros 162, en los que se hizo un llamado a la acción urgente. Si bien la zona más crítica es el suroccidente del país, en donde departamentos como Nariño y Cauca concentran la mayor parte de municipios con llamado a la acción inmediata (36), la región noroccidental —conformada por Antioquia, Córdoba y Chocó— no se quedó y registró 10 municipios en alerta máxima y 38 en los que se hizo un llamado a la acción urgente.