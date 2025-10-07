En ataque a funcionario de la Alcaldía y actos de vandalismo terminó la marcha pro-Palestina en Medellín

Los cerca de 300 asistentes a la movilización en apoyo a Palestina en la guerra de la Franja de Gaza tuvieron que ver como su manifestación terminaba abruptamente por los hechos de vandalismo que se comenzaron a registrar en la avenida El Poblado por parte de un grupo de personas. Así lo señaló el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, quien aseguró que “transcurría en relativa normalidad la manifestación del día de hoy (martes, 7 de octubre), pero frente a la existencia de actos de violencia en la avenida de El Poblado, hemos ordenado en el marco del PMU la intervención y el uso diferenciado de la fuerza”.

De acuerdo con las versiones, un funcionario de esta secretaria fue atacado con tintas y pinturas y esto llevó a que se tuviera que aumentar la seguridad en los establecimientos comerciales de la zona que estaban siendo rayados con aerosoles y atacados con piedras y otros objetos contundentes. Entérese: Tensión en la embajada de EE. UU. y aeropuerto de Bogotá por marchas pro-palestina tras dos años del ataque de Hamás en Israel “Con nuestros gestores de seguridad hemos impedido actos de vandalismo y afectaciones a la integridad y propiedad de las personas. Incluso, en contra de agresiones contra personal de nuestra secretaría”, señaló el secretario Villa Mejía.

Los manifestantes salieron sobre las 3:00 de la tarde desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y recorrieron toda la calle 10 hasta llegar a la avenida El Poblado, en un recorrido en el que solo se escuchaban arengas contra Israel por los hechos de violencia en este territorio antes de llegar a esta avenida arteria de la ciudad. Le puede interesar: Petro dice que su Gobierno protegerá la embajada de EE. UU. en Bogotá en medio de invitación a marcha pro-Palestina Esta confrontación, según Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), ya deja más de 66.100 personas muertas, entre ellas 18.430 niños, en una disputa que comenzó el 7 de octubre de 2023.