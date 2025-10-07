Sigue el plan pistola contra el Inpec y ahora mataron a un dragoneante en Cali

El “plan pistola” contra los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec) cobró una nueva víctima, tras el asesinato con arma de fuego de un miembro del Cuerpo de Custodia en la ciudad de Cali.
El crimen ocurrió en la noche de este martes, cuando el dragoneante Jimmy Flórez Salazar salía de prestar su turno en la cárcel de Villahermosa, en la capital vallecaucana.
Conducía un automóvil Chevrolet Corsa, cuando recibió el impacto en el cuello. Aunque varios transeúntes quisieron auxiliarlo, no fue posible salvarle la vida.