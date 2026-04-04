Alias Cumbamba capturado en Andes, Antioquia: arma lo vincula con asesinato de líder comunitaria

En medio de una diligencia de registro y allanamiento adelantada en el municipio de Andes, Antioquia, el Cuerpo Élite Policial, junto con unidades de inteligencia y policía judicial, detuvo en flagrancia a un hombre conocido como alias “Cumbamba” o “Jhoimer”, señalado como presunto integrante del grupo delincuencial organizado La Terraza. Este operativo venía precedido de labores investigativas. Así lo explicó el comandante. “La Policía Nacional en Antioquia en el desarrollo de actividades investigativas y operativas del cuerpo élite policial y en coordinación con unidades de inteligencia y policía judicial departamento logró la captura en flagrancia de un presunto integrante del grupo delincuencial organizado conocido como La Terraza”. En el lugar, los uniformados encontraron dos elementos que, en principio, sustentan los delitos que hoy enfrenta el capturado, un revólver calibre 38 y cerca de 200 gramos de marihuana. Por eso deberá responder ante las autoridades por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de tráfico de estupefacientes. Lea también: Rescataron a conductor de una app de transporte en Bogotá: secuestradores exigían $20 millones

Alias “Cumbamba” fue capturado en Andes, arma lo vincula con asesinato de lideresa. Foto: Cortesía / Policia Nacional

Hasta ahí, el caso encajaba en la lógica de las operaciones contra estructuras criminales en el suroeste antioqueño. Pero hubo un detalle que cambió el alcance del procedimiento: el arma. Ese revólver incautado no era uno más dentro de los hallazgos. Según las investigaciones, podría tener una historia reciente mucho más grave. “De acuerdo con las investigaciones adelantadas, el arma de fuego incautada sería la misma que habría sido utilizada en el homicidio de la líder comunitaria Adriana María Naranjo Bermúdez”, afirmó el oficial. Entérese: Madre de secretaria del alcalde de Andes fue brutalmente asesinada al interior de un bus escalera Ese señalamiento conecta directamente esta captura con un hecho que marcó a Andes hace apenas unas semanas. El ataque ocurrió hacia las 12:50 p.m. en la zona urbana, en el sector La Plazoleta, salida hacia el corregimiento de Santa Rita. Adriana María Naranjo Bermúdez se movilizaba en un bus escalera cuando fue atacada con arma de fuego. Testigos reaccionaron de inmediato y dieron aviso a los organismos de emergencia. La trasladaron al Hospital San Rafael, pero ingresó sin signos vitales. La posible coincidencia del arma abre una línea concreta. No es una conclusión definitiva, pero sí una pista con peso judicial. Por eso, el revólver fue enviado como elemento material probatorio para estudios técnicos que permitan establecer si efectivamente fue utilizado en ese homicidio. “Esta arma fue enviada como elemento material probatorio con el fin de realizar los respectivos análisis balísticos”, precisó el comandante. Conozca: Huésped fue asesinado en hotel del centro de Medellín tras hacerle un reclamo a un hombre que estaba incomodando

Ese proceso será determinante. Los análisis balísticos no solo buscan confirmar si el arma fue disparada en el crimen, sino también reconstruir trayectorias, identificar coincidencias y, en algunos casos, vincular otros hechos. Mientras tanto, alias “Cumbamba” permanece a disposición de las autoridades judiciales. Su situación legal se definirá en medio de un proceso que ahora tiene más elementos sobre la mesa, pero que todavía no está cerrado.