Pilas con la carne que compra: en Antioquia incautaron este año 20.000 kilos en mal estado: ¿de dónde sale?

¿Está seguro de que la carne que compró en la carnicería es apta para el consumo? Este año las autoridades han incautado más de 20 toneladas de carne en Antioquia por hallarse en condiciones inadecuadas de almacenamiento y disposición. Y esa cifra no incluye lo que pudo llegar a los establecimientos sin ser detectado. Así lo informaron los comandos de la Policía Metropolitana y la Policía Antioquia en los operativos que han realizado en establecimientos comerciales y en vehículos que transportan estos alimentos, los cuales provienen, en su mayoría, del abigeato. Para quienes desconocen este término, se refiere al hurto de ganado de las fincas, un delito que se presenta recurrentemente en regiones como el Norte antioqueño, una de las principales zonas ganaderas del departamento. De acuerdo con la Policía Nacional, el año pasado se denunciaron 60 hurto de reses y cerdos en las fincas de Antioquia y para 2024 la cantidad llegó a 124 robos, un delito que golpea duramente a la ganadería de Antioquia. Lea más: Alerta sanitaria: decomisaron casi 4 toneladas de carne en mal estado en Campo Valdés Álvaro Urrea Ruiz, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia (Asofrigoríficos), explicó que “todo nace de la ilegalidad, si ponemos como ejemplo el abigeato, unos animales que han sido robados difícilmente van a poder llegar a establecimientos autorizados. Esto hace que las personas que manejan este tipo de comercio ilegal tengan que llegar necesariamente a expendios que no cumplen con las condiciones de no cuidar”.

¿Cómo es el proceso?

Generalmente, lo primero que ocurre con la carne ilegal es que los criminales hurtan la res o el cerdo de las propiedades, para luego sacrificar estos animales sin los protocolos que sí tienen las plantas de sacrificio de cada municipio. Posteriormente, los llevan a predios clandestino y con protocolos de salubridad cuestionables empiezan el proceso de carneo ilegal, que consiste en descuartizar el animal para aprovechar su carne. En este punto es donde comienza el riesgo para la salud humana. Todo porque no se cumplen con las cadenas de frío y conservación adecuadas, haciendo que en el camino a la comercialización estas carnes empiecen a descomponerse.

“Esto hace que las personas que manejan este tipo de comercio ilegal tengan que llegar necesariamente a expendios que no cumplen con las condiciones debido al estado en el que se encuentra esta carne”, agregó Urrea Ruiz.

Los operativos