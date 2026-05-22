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Pilas con la carne que compra: en Antioquia incautaron este año 20.000 kilos en mal estado: ¿de dónde sale?

Según Asofrigoríficos, se estima que el 40% de la carne que se vende proviene del robo de ganado. Tenga en cuenta estas condiciones a la hora de ir a la carnicería.

  • En un operativo realizado en el municipio de Donmatías, Norte antioqueño, las autoridades incautaron 9.000 kilos de carne en malas condiciones. FOTO Cortesía Policía Antioquia.
    En un operativo realizado en el municipio de Donmatías, Norte antioqueño, las autoridades incautaron 9.000 kilos de carne en malas condiciones. FOTO Cortesía Policía Antioquia.
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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¿Está seguro de que la carne que compró en la carnicería es apta para el consumo? Este año las autoridades han incautado más de 20 toneladas de carne en Antioquia por hallarse en condiciones inadecuadas de almacenamiento y disposición. Y esa cifra no incluye lo que pudo llegar a los establecimientos sin ser detectado.

Así lo informaron los comandos de la Policía Metropolitana y la Policía Antioquia en los operativos que han realizado en establecimientos comerciales y en vehículos que transportan estos alimentos, los cuales provienen, en su mayoría, del abigeato. Para quienes desconocen este término, se refiere al hurto de ganado de las fincas, un delito que se presenta recurrentemente en regiones como el Norte antioqueño, una de las principales zonas ganaderas del departamento.

De acuerdo con la Policía Nacional, el año pasado se denunciaron 60 hurto de reses y cerdos en las fincas de Antioquia y para 2024 la cantidad llegó a 124 robos, un delito que golpea duramente a la ganadería de Antioquia.

Lea más: Alerta sanitaria: decomisaron casi 4 toneladas de carne en mal estado en Campo Valdés

Álvaro Urrea Ruiz, presidente de la Asociación de Frigoríficos de Colombia (Asofrigoríficos), explicó que “todo nace de la ilegalidad, si ponemos como ejemplo el abigeato, unos animales que han sido robados difícilmente van a poder llegar a establecimientos autorizados. Esto hace que las personas que manejan este tipo de comercio ilegal tengan que llegar necesariamente a expendios que no cumplen con las condiciones de no cuidar”.

¿Cómo es el proceso?

Generalmente, lo primero que ocurre con la carne ilegal es que los criminales hurtan la res o el cerdo de las propiedades, para luego sacrificar estos animales sin los protocolos que sí tienen las plantas de sacrificio de cada municipio.

Posteriormente, los llevan a predios clandestino y con protocolos de salubridad cuestionables empiezan el proceso de carneo ilegal, que consiste en descuartizar el animal para aprovechar su carne. En este punto es donde comienza el riesgo para la salud humana.

Todo porque no se cumplen con las cadenas de frío y conservación adecuadas, haciendo que en el camino a la comercialización estas carnes empiecen a descomponerse.

“Esto hace que las personas que manejan este tipo de comercio ilegal tengan que llegar necesariamente a expendios que no cumplen con las condiciones debido al estado en el que se encuentra esta carne”, agregó Urrea Ruiz.

Los operativos

En medio de este proceso de distribución, las autoridades han venido haciendo sus operativos en el departamento para evitar que esta carne, proveniente de la ilegalidad y que se encuentra en mal estado, llegue a las carnicerías y a las mesas de las familias.

Por parte de la Policía Antioquia, este año se incautaron, por fuera del Valle de Aburrá, 13.610 kilos de carne en malas condiciones, además de la incautación de 388 semovientes y la captura de 11 personas.

El caso más reciente se reportó el pasado 14 de mayo en el municipio de Donmatías, cuando en el sector El Totumo, agentes de la Policía de Carabineros de Antioquia incautaron 9.000 kilos de carne de caballo, res y cerdo, además de 95 marranos y una res.

También incautaron cuchillos, pipetas de gas, sopletes y elementos para manipular estos alimentos, incumpliendo con los protocolos establecido por el Invima y autoridades de salud locales.

En el Valle de Aburra, la Policía Metropolitana incautó 7.527 kilos de carne irregular este año, en operativos efectuados de la siguiente manera: seis en la vía pública, cinco en expendios y carnicerías y uno dentro de una vivienda. Se estima que esta mercancía estaría avaluada en unos $188 millones.

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El general Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana, expresó que “hace varios años surgió una estrategia llamada Mi Finca Segura, en la que nos permitió estar cerca de los ciudadanos y evitar conductas delictivas como el abigeato y la comercialización ilegal de carne”.

Sin embargo, pareciera ser que estos operativos se quedaran cortos ante el movimiento cárnico irregular que se presenta en la ciudad.

Según Asofrigoríficos, se estima que el 40% de la carne que se vende proviene de estas fuentes ilegales, generando riesgos a la salud pública.

“Aproximadamente el 40% de la carne que se está comercializando en el país que es afectada por la ilegalidad, esto corresponde un alto porcentaje de producto que no cumple con las condiciones mínimas de conservación y almacenamiento”, expresó Urrea Ruiz.

Esto se suma al cuestionamiento que muchos expendios de carnes tampoco cumplen con medidas mínimas con las cadenas de frío adecuadas, por lo que se aumenta el riesgo para los consumidores.

Por eso, siempre a la hora de comprar carne, esté alerta de los mínimos protocolos, para que no vaya a terminar comiendo carne mala sin saberlo.

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Alimentación
Inseguridad alimentaria
Carne de res
Antioquia
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