Hospitales emiten alerta por líos en la entrega de medicamentos para 3 millones de pacientes en Antioquia

La red de hospitales públicos de Antioquia elevó su voz de alerta por los retrasos y problemas logísticos que están afectando la entrega de medicamentos a los más de tres millones de afiliados de Savia Salud y Nueva EPS en el departamento.
Ante la congestión generalizada que afronta la red hospitalaria, sobre todo en las salas de urgencias, Aesa, organización que agremia a los hospitales, denunció que los prestadores están contra las cuerdas e hizo un llamado a ambas aseguradoras intervenidas por el Gobierno Nacional a emprender acciones de fondo.
Le puede interesar: Calvario sin fin: pacientes sufren por las deudas de la Nueva EPS en Antioquia
Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de Aesa, advirtió que la principal preocupación es que los traumatismos en la entrega de los fármacos no están asociados al desabastecimiento de los medicamentos, sino a los problemas financieros que vienen tomando cada vez más ventaja en el sistema de salud.