Dos taxistas cayeron por barrancos en Antioquia; uno resultó muerto

Tremendo susto se llevó el conductor de un taxi al sur del Valle de Aburrá luego de que terminara cayendo a una cañada.
Según trascendió, cerca de las 3:00 p.m. de este viernes 9 de enero se registró un accidente de tránsito en el sector Playas Placer de la vereda La Doctora, en el municipio de Sabaneta. De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de taxi perdió el control del vehículo y terminó cayendo a una quebrada en inmediaciones de la terminal de buses de este sector.
