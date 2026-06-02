Accidente en Ciudad Bolívar cobró la vida de funcionario de la Alcaldía ¿Quién era?

Hay consternación en el municipio de Ciudad Bolívar, luego de que en la tarde del lunes 1 de junio, un reconocido funcionario local sufriera un mortal accidente de tránsito.

Según trascendió, el suceso trágico se presentó en la calle Sexta del área urbana del municipio cuando un hombre identificado como Gabriel Fernando Zapata Gallego habría perdido el control de la motocicleta que conducía, por lo que terminó colisionando y cayendo a las aguas del río Bolívar.

Tras el incidente, al sitio llegó el Cuerpo de Bomberos, quienes junto a la comunidad lograron sacar a Zapata Gallego del afluente para llevarlo de urgencia al hospital La Merced, del municipio, donde infortunadamente minutos después se confirmó su fallecimiento a raíz de la gravedad de las heridas sufridas.

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Según reseñaron los medios locales, Zapata Gallego era conocido entre los habitantes del municipio por el remoquete de “Cristo de Palo”, pero también porque durante varios años estuvo al servicio de la administración municipal, desempeñándose como conductor.