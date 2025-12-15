“No fue un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”: nueva versión del accidente donde murieron 16 estudiantes en Remedios

Cada vez se van conociendo más detalles del suceso que cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 jóvenes estudiantes de la institución educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello. Uno de esos datos abre una nueva hipótesis sobre el trágico suceso.

Según comentó Óscar Gutiérrez –abuelo de una de las jóvenes estudiantes– más allá de un microsueño, las causas del accidente serían otras.

Le puede interesar: Víctimas del accidente de bus en excursión de egresados del Liceo Antioqueño ya están en Medellín

“Eso no fue por un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”, comentó Gutiérrez en una entrevista.

Visiblemente afectado por la pérdida de la joven, el señor Gutiérrez detalló que durante el trayecto de venida su nieta había llamado a su madre para avisarle que el bus de servicios especiales en el que hacían el regreso de Tolú hacia Bello venía con fallas mecánicas.

“Ella dijo que el bus venía varado hacía mucho rato. Que tenían que parar cada 10 o 15 minutos y que además tenían que bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron. La mamá le dijo que entonces se bajara, pero... siguieron andando y ocurrió lo que tenía que ocurrir...”, detalló Gutiérrez.