“No fue un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”: nueva versión del accidente donde murieron 16 estudiantes en Remedios

Familiar de una de las víctimas señaló que la joven había mencionado que el bus ya venía con fallas mecánicas en el retorno. Mientras que otro sobreviviente apuntó que el bus venía “muy rápido”. Conozca los detalles del relato y la exigencia a las autoridades de investigar a fondo las presuntas fallas mecánicas del vehículo de servicios especiales.

  • Imagen del bus accidentado en el municipio de Remedios y en el que venían los estudiantes del Liceo Antioqueño. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
15 de diciembre de 2025
bookmark

Cada vez se van conociendo más detalles del suceso que cobró la vida de 17 personas, entre ellas 16 jóvenes estudiantes de la institución educativa Liceo Antioqueño del municipio de Bello. Uno de esos datos abre una nueva hipótesis sobre el trágico suceso.

Según comentó Óscar Gutiérrez –abuelo de una de las jóvenes estudiantes– más allá de un microsueño, las causas del accidente serían otras.

Le puede interesar: Víctimas del accidente de bus en excursión de egresados del Liceo Antioqueño ya están en Medellín

“Eso no fue por un microsueño, la niña ya había llamado a decir que el bus venía fallando”, comentó Gutiérrez en una entrevista.

Visiblemente afectado por la pérdida de la joven, el señor Gutiérrez detalló que durante el trayecto de venida su nieta había llamado a su madre para avisarle que el bus de servicios especiales en el que hacían el regreso de Tolú hacia Bello venía con fallas mecánicas.

“Ella dijo que el bus venía varado hacía mucho rato. Que tenían que parar cada 10 o 15 minutos y que además tenían que bajar las ventanillas para poder respirar. Que venían muy inconformes y que incluso pidieron que les mandaran otro transporte, pero no se los mandaron. La mamá le dijo que entonces se bajara, pero... siguieron andando y ocurrió lo que tenía que ocurrir...”, detalló Gutiérrez.

El abuelo detalló además que la joven estaba muy inquieta por el estado del vehículo y que por lo mismo llamaba constantemente a su madre. En una de esas llamadas manifestó que tenía miedo por la situación.

De otro lado, este diario conoció la versión de otro de los sobrevivientes del accidente, quien señaló que antes de salir hacia Medellín, el bus habría presentado un desperfecto en la parte eléctrica, por lo que fue necesario esperar cerca de una hora en inmediaciones de Coveñas.

Eso sí, el sobreviviente negó recordar que el bus se haya varado en el resto del trayecto, pero sí admitió que sintió que el automotor iba a alta velocidad.

Serán las autoridades las que determinen que fue lo que pasó con el accidente.

De otro lado, se conoció que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ya culminó los dictámenes de los 17 cuerpos rescatados, de los cuales 16 son de estudiantes del Liceo Antioqueño.

Los cuerpos de los nueve menores de edad y 8 adultos se comenzarán a entregar cerca del medio día a sus respectivos familiares. Se espera que se realice un sepelio colectivo en el municipio de Bello este martes 16 de diciembre.

Siga leyendo: Tragedia de estudiantes del Liceo Antioqueño en Remedios: estos han sido los accidentes más mortal de las carreteras de Antioquia

¿Cuál es la nueva hipótesis sobre la causa del accidente en Remedios?
La nueva versión apunta a fallas mecánicas graves en el bus, según el testimonio de un familiar. Una de las víctimas llamó a casa para reportar que el vehículo debía parar constantemente y que los pasajeros pidieron que les enviaran otro transporte sin éxito.
¿Se descartó la hipótesis del microsueño del conductor?
La versión del familiar contradice la primera hipótesis de microsueño. La investigación se centrará ahora en el estado técnico del bus y en si la empresa de servicios especiales ignoró las alertas sobre el mal funcionamiento del automotor.
¿Cuándo se entregarán los cuerpos y dónde será el sepelio?
Medicina Legal terminó los dictámenes de los 17 cuerpos, y la entrega a las familias comenzará cerca del mediodía de este lunes. Se espera que se realice un sepelio colectivo en el municipio de Bello este martes 16 de diciembre.

