x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Volcamiento de bus en la vía que conduce de Sabanalarga a Medellín dejó 18 pasajeros heridos

El siniestro ocurrió a la altura del municipio de Olaya, Occidente antioqueño.

  • Así quedó el bus que transportaba 40 pasajeros hacia Medellín desde el municipio de Sabanalarga, Occidente antioqueño. FOTO: Cortesía
    Así quedó el bus que transportaba 40 pasajeros hacia Medellín desde el municipio de Sabanalarga, Occidente antioqueño. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Empezó el 2026 y ya se registró el primer volcamiento de un bus en Antioquia, en el que venían 40 pasajeros. 18 terminaron lesionados.

En fotos: Muñeco de año viejo incendió red de gas en La Francia, Medellín

El vehículo de transporte público, de la empresa Sotraurabá, cubría la ruta Sabanalarga - Medellín, cuando a la altura del municipio de Olaya en el Occidente del departamento, salió de la calzada y terminó volcado. Inmediatamente, personal de tránsito de esta localidad acudió al punto del siniestro. Allí aseguraron el sitio y atendieron la emergencia.

El reporte preliminar indica que los 18 heridos no revisten gravedad, sin embargo, algunos fueron trasladados a centros médicos de Olaya, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia para ser valorados y así descartar cualquier tipo de afectación.

Las causas del siniestro aún están pendientes por establecerse, mientras tanto, autoridades viales hacen presencia en la zona para proceder con las investigaciones que correspondan y normalizar el paso de vehículos en la vía.

Desde el Dagran, se recomienda transitar con precaución por este tramo vial debido al derramamiento de combustible tras el volcamiento del bus.

Temas recomendados

Vías
Movilidad
Accidentes de tránsito
Antioquia
Olaya
Sabanalarga
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida