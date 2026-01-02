Volcamiento de bus en la vía que conduce de Sabanalarga a Medellín dejó 18 pasajeros heridos

Empezó el 2026 y ya se registró el primer volcamiento de un bus en Antioquia, en el que venían 40 pasajeros. 18 terminaron lesionados.

El vehículo de transporte público, de la empresa Sotraurabá, cubría la ruta Sabanalarga - Medellín, cuando a la altura del municipio de Olaya en el Occidente del departamento, salió de la calzada y terminó volcado. Inmediatamente, personal de tránsito de esta localidad acudió al punto del siniestro. Allí aseguraron el sitio y atendieron la emergencia.