x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Asciende a 189 el número de lesionados por pólvora en Antioquia en la temporada 2025-2026

Entre las últimas víctimas hay una menor de 7 años. Las unidades de quemados en el departamento siguen al 100 % de ocupación. Conozca más detalles.

  • Mientras que en la misma época del año pasado se habían registrado 144 quemados por pólvora, a inicios de 2026 la cifra alcanza casi los 200. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
    Mientras que en la misma época del año pasado se habían registrado 144 quemados por pólvora, a inicios de 2026 la cifra alcanza casi los 200. FOTO: Archivo EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Pasó diciembre y las cifras de quemados por pólvora en Medellín y Antioquia, en vez de evidenciar una mejoría, demuestran lo mucho que sigue faltando en cultura ciudadana. En el departamento van 189 lesionados, de los cuales 74 se han reportado en la capital antioqueña, esto respecto a la temporada 2025-2026.

Lea más: Con los 35 quemados de Año Nuevo, Antioquia llega a cifras no vistas desde 2015

Entre los últimos siete casos reportados, está el de una menor de tan sólo 7 años de edad en el municipio de Tarazá, quien por manipulación de totes resultó con quemaduras de segundo grado en cara, mano y tronco, como también con un trauma en el abdomen.

Otros dos sucesos ocurrieron en Medellín. El primero corresponde a un hombre de 29 años, quien en calidad de observador mientras quemaban voladores, resultó herido en su mano, más específicamente con quemaduras de segundo grado. La otra víctima, una mujer de 26 años, sufrió una laceración y una quemadura de primer grado en su rostro, además de un daño ocular. Los demás casos fueron en El Santuario, Fredonia, Concordia y Liborina.

La preocupación por parte de las autoridades radica en el incremento de casos respecto al mismo periodo del año anterior, pues a inicios de 2025, por esta época, se habían reportado 144 casos en Antioquia, 45 menos de los actualmente acontecidos.

Entérese: Más de 150 riñas y 220 mil gramos de pólvora incautados marcaron el comienzo del Año Nuevo en el Valle de Aburrá

Medellín, por su parte, es el municipio que más aporta al consolidado de quemados por pólvora, con 74 casos. A inicio de enero del año inmediatamente anterior, había 19 casos menos. Itagüí y Bello secundan la lista con 10 reportes cada uno.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Antioquia, las unidades de quemados de adultos y niños en el departamento se encuentran al 100 %.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos quemados por pólvora se han registrado en Medellín durante 2025-2026?
Hasta el momento, Medellín ha registrado 74 casos de quemados por pólvora en la temporada 2025-2026, un aumento significativo respecto al año pasado.
¿Qué tipo de lesiones han sufrido las víctimas de la pólvora en Antioquia?
La mayoría de los casos han involucrado quemaduras de primer y segundo grado, con víctimas de diversas edades, incluidas menores de edad.

Temas recomendados

Salud
Emergencias
Quemados
Pólvora
Navidad
Noticias Medellín
Fin de año
Menores de edad
Hospitales
amputaciones
Año Nuevo
Antioquia
Medellín
Concordia
Fredonia
El Santuario
Liborina
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida