Asciende a 189 el número de lesionados por pólvora en Antioquia en la temporada 2025-2026

Entre los últimos siete casos reportados, está el de una menor de tan sólo 7 años de edad en el municipio de Tarazá, quien por manipulación de totes resultó con quemaduras de segundo grado en cara, mano y tronco, como también con un trauma en el abdomen.

Pasó diciembre y las cifras de quemados por pólvora en Medellín y Antioquia, en vez de evidenciar una mejoría, demuestran lo mucho que sigue faltando en cultura ciudadana. En el departamento van 189 lesionados, de los cuales 74 se han reportado en la capital antioqueña, esto respecto a la temporada 2025-2026.

Otros dos sucesos ocurrieron en Medellín. El primero corresponde a un hombre de 29 años, quien en calidad de observador mientras quemaban voladores, resultó herido en su mano, más específicamente con quemaduras de segundo grado. La otra víctima, una mujer de 26 años, sufrió una laceración y una quemadura de primer grado en su rostro, además de un daño ocular. Los demás casos fueron en El Santuario, Fredonia, Concordia y Liborina.

La preocupación por parte de las autoridades radica en el incremento de casos respecto al mismo periodo del año anterior, pues a inicios de 2025, por esta época, se habían reportado 144 casos en Antioquia, 45 menos de los actualmente acontecidos.

Entérese: Más de 150 riñas y 220 mil gramos de pólvora incautados marcaron el comienzo del Año Nuevo en el Valle de Aburrá

Medellín, por su parte, es el municipio que más aporta al consolidado de quemados por pólvora, con 74 casos. A inicio de enero del año inmediatamente anterior, había 19 casos menos. Itagüí y Bello secundan la lista con 10 reportes cada uno.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Antioquia, las unidades de quemados de adultos y niños en el departamento se encuentran al 100 %.