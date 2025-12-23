x

¿Qué está pasando? Otro bus se accidentó en vías de Antioquia: 12 heridos dejó siniestro en Ituango

El automotor se volcó muy cerca de la represa de Hidroituango. Accidente se dio el mismo día que un bus de Rionegro cayó a un abismo en Santa Elena.

  • Así quedó el bus accidentado cerca del sector El Bombillo d la vía que lleva a Ituango. FOTO: Tomada de redes sociales
    Así quedó el bus accidentado cerca del sector El Bombillo d la vía que lleva a Ituango. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

¿Qué está pasando con los buses del departamento? Es la pregunta que muchos ciudadanos se hacen luego de conocerse un segundo accidente de uno de estos vehículos en menos de 24 horas en el departamento.

El nuevo incidente ocurrió en la tarde del lunes 22 de diciembre cuando un bus de servicios especiales que se movilizaba cerca de la represa de Hidroituango terminó volcado con cerca de 30 pasajeros.

Según trascendió el conductor del automotor –que llevaba a varios obreros de la empresa Servinci, contratista encargado de la adecuación de la vía al corregimiento El Aro– perdió el control del vehículo cuando este se movilizaba por el kilómetro 7+700, específicamente el sector El Bombillo, por lo que el bus quedó volcado y atravesado sobre todo el corredor vial.

De acuerdo con los reportes de la emergencia, el incidente dejó por lo menos 12 lesionados, de los cuales tres habrían sufrido heridas de gravedad, por lo que debieron ser trasladados a un centro médico de Yarumal. Los demás fueron atendidos en Ituango y en San Andrés de Cuerquia.

Lea también: “Devuelvan lo que se llevaron”: campaña para que entreguen objetos hurtados de víctimas de accidente de bus en Remedios, Antioquia

Este incidente se dio justo el mismo día del grave accidente de un bus intermunicipal en el corregimiento de Santa Elena, en Medellín, en el que un automotor cayó a un abismo con 25 pasajeros.

Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín informaron que ese suceso también dejó 12 personas lesionadas, de las cuales seis fueron trasladadas a centros asistenciales de la capital antioqueña. Por fortuna, no hubo víctimas.

El hecho se presentó en el kilómetro 3 de este corredor vial, a la altura del sector Los Columpios, en la vereda Media Luna, en jurisdicción de este corregimiento medellinense.

Puede leer: Dos niños resultaron heridos tras caerse de un camión en Urrao

El siniestro se registró cuando el bus que bajaba de Rionegro, se fue al barranco en un choque en el que estaría implicado un furgón, el cual se volcó sobre la vía. El automotor de servicio público acabó en el abismo, de unos 20 metros.

Bloque de noticias y respuestas

¿Qué ocurrió en el accidente cerca de Hidroituango?
Un bus de servicios especiales volcó en el sector El Bombillo, cerca de la represa de Hidroituango, con cerca de 30 pasajeros a bordo. El conductor perdió el control del vehículo, dejando 12 personas lesionadas, tres de ellas graves.
¿Qué causó el accidente en Santa Elena?
Un bus intermunicipal cayó a un abismo de 20 metros después de un choque con un furgón en el kilómetro 3 de la vía Medellín-Santa Elena. El accidente dejó 12 heridos, pero afortunadamente, no hubo víctimas fatales.
¿Qué medidas están tomando las autoridades en Antioquia tras estos accidentes?
La Secretaría de Movilidad y las autoridades locales han reforzado las inspecciones y están implementando medidas de seguridad adicionales para prevenir más accidentes en las vías del departamento.

Utilidad para la vida