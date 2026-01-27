Emergencia en Amalfi, Antioquia: un chivero se fue a un abismo y dejó una mujer fallecida y seis heridos

Un viaje rutinario a través de veredas en el municipio de Amalfi terminó en una tragedia en la mañana de este martes 27 de enero de 2026. Un vehículo tipo chivero, que hacía un recorrido por zona rural y se movilizaba con 10 personas a bordo, se precipitó por un abismo de 40 metros.

El vehículo se movilizaba por la vereda El Naranjal, en un sector conocido como La Comba. Había salido desde el parque principal de Amalfi y su destino era la vereda Tinitacita. Sin embargo, terminó saliéndose de la vía y, tras rodar varios segundos, quedó a pocos metros de la quebrada.

Según Fernanda Ramírez, técnica de la oficina de Gestión del Riesgo de Amalfi, inmediatamente después de la emergencia las víctimas pudieron ponerse en contacto con los organismos de socorro y cuando llegaron al lugar encontraron que una de las pasajeras había fallecido por los golpes sufridos. La víctima fue identificada como Fanny Marín. Otras seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, resultaron con heridas de consideración, algunos de ellos con fracturas que podrían requerir cirugías.

El accidente puso nuevamente en evidencia los riesgos que corren los habitantes de zonas rurales al tener que transportarse en vehículos tipo chiveros o también en escaleras, que muchas veces no cumplen con las exigencias técnicas para poder movilizar pasajeros al presentar daños o falta de mantenimiento. En los últimos años, emergencias similares han ocurrido en El Peñol, Dabeiba y Sonsón, dejando decenas de heridos y tres fallecidos en total.