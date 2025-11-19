x

Hasta $500 millones de recompensa por caso de abuso de niña de 7 años que jugaba afuera de su vivienda en La Unión, Antioquia

La mamá de la menor, al enterarse de lo ocurrido, la trasladó a un centro asistencial. Desde la Gobernación de Antioquia ofrecieron una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

  Autoridades avanzan en la investigación para dar con los responsables del caso de agresión física y sexual de la que fue víctima una niña de 7 años en La Unión, Antioquia. FOTO: DRAMATIZADO - MANUEL SALDARRIAGA
    Autoridades avanzan en la investigación para dar con los responsables del caso de agresión física y sexual de la que fue víctima una niña de 7 años en La Unión, Antioquia. FOTO: DRAMATIZADO - MANUEL SALDARRIAGA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

19 de noviembre de 2025
En una distante vereda del municipio de La Unión, Oriente antioqueño, una mujer encontró a su pequeña hija de 7 años fuertemente golpeada, a pocos metros de la vivienda y con signos de abuso sexual. Al trasladarla al hospital de esta localidad, se percataron de los vejámenes de los que fue víctima la menor, desde la Gobernación de Antioquia ofrecieron una recompensa para dar con el responsable.

Los hechos contra la menor se registraron el pasado lunes festivo en la vereda Guarango, ubicada a una hora y media del casco urbano de este municipio, cuando los vecinos del sector alertaron a la madre de que la menor estaba golpeada en una calle del sector.

Hasta $500 millones de recompensa por caso de abuso de niña de 7 años que jugaba afuera de su vivienda en La Unión, Antioquia

De inmediato la progenitora tomó un vehículo del sector y la trasladó al Hospital San Juan de Dios, de esta localidad, para que le hicieran todos los exámenes necesarios, tanto para establecer la gravedad de las lesiones, como si había sido víctima de otra clase de vulneraciones, algo que habría establecido el dictamen médico.

Enterese: Dos adolescentes habrían agredido sexualmente a una niña en el Urabá antioqueño

Ante la gravedad de estas afectaciones, se ordenó su remisión a un centro asistencial de Rionegro, donde la pequeña permanece bajo previsión reservada y desde la Policía Antioquia y la Comisaría de Familia hacen acompañamiento a la familia de la menor afectada.

Las primeras versiones del hechos es que la menor se encontraba jugando afuera de su vivienda y de un momento a otro se le perdió el rastro por unos minutos, hasta que los vecinos lanzaron la alerta del delicado estado de salud en el que se encontraba.

Le puede interesar: Explotación sexual y control social: la violencia oculta en el Suroeste

Hasta el momento las autoridades tratan de dar con el paradero de quien habría agredido a esta menor de edad y con el fin de agilizar estas labores, desde la Gobernación de Antioquia ofrecieron hasta 500 millones de pesos por quien dé información sobre el o los agresores, informó la Secretaría de Seguridad de Antioquia a través de sus redes sociales.

Sobre esta situación, la alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia, informó que están trabajando de la mano con las autoridades para esclarecer lo sucedido y que las autoridades de salud avanzan en la atención completa e integral de la menor vulnerada.

Además, ante este caso se activó el denominado Código Fucsia, que es el protocolo nacional que se activa para atender desde el sector salud los casos de violencia sexual, brindando atención tanto desde la parte médica como la legal, psicológica y social.

Utilidad para la vida