Fue abatido alias Cedral, cabecilla del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño

En un contundente golpe a la criminalidad en Antioquia, alias Cedral, un temido cabecilla del Clan del Golfo que delinquía en el Suroeste antioqueño, fue abatido en un operativo conjunto entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Entérese: 7 de cada 10 homicidios en Antioquia están relacionados con el Clan del Golfo, ELN y disidencias
Durante la misma operación, también fueron neutralizados alias Pipe, identificado como jefe de sicarios, y alias Peruano, ambos parte del círculo cercano de Cedral.