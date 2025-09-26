x

¿Quién era Joshua Jahn, el hombre detrás del ataque contra oficina de ICE en Dallas?

El joven de 29 años abrió fuego en una sede de ICE, mató a un detenido e hirió a otros dos antes de suicidarse. Esto se sabe sobre el hombre.

    Joshua Jahn, señalado como autor del tiroteo contra una oficina de ICE en Dallas, habría planeado el ataque en solitario antes de quitarse la vida. Imagen: Gettty y Oficina del Sheriff del Condado de Collin.
Andrea Lara
26 de septiembre de 2025
bookmark

Joshua Jahn, de 29 años, fue identificado por las autoridades como el hombre que el miércoles abrió fuego contra una oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas. El ataque dejó un detenido muerto y dos heridos, antes de que el propio agresor se quitara la vida con un disparo. Según informó ABC News, las investigaciones apuntan a que actuó solo y que planeó el atentado con antelación.

En contexto: Reportaron tiroteo contra centro de detención de migrantes en EE. UU.: una persona murió y otras resultaron heridas

Jahn utilizó un rifle de cerrojo de 8 mm que había comprado legalmente en agosto. Junto al arma, los investigadores hallaron casquillos grabados con frases como “ANTI ICE” y una nota en la que decía esperar que los agentes sintieran “terror real” al pensar que podrían estar en la mira de un francotirador. De acuerdo con los fiscales, dejó un plan detallado del ataque y búsquedas previas en internet sobre instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y movimientos de agentes de ICE.

Pese a la violencia del ataque, las notas encontradas sugieren que Jahn no buscaba dañar a los detenidos, sino causar miedo entre los funcionarios de ICE, a quienes calificaba de “traficantes de personas”. Para la fiscal Nancy E. Larson, lo ocurrido “es la definición misma de terrorismo”.

En el plano personal, Joshua Jahn había pasado casi desapercibido. Un portavoz de la Universidad de Texas en Dallas confirmó que se matriculó brevemente hace más de una década, aunque no terminó sus estudios. Dos amigos de la infancia, que hablaron con ABC News bajo condición de anonimato, lo recordaron como un joven reservado, más interesado en videojuegos que en política. Su perfil en la plataforma Steam acumulaba más de 10.000 horas en títulos como Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 y Rust.

Lea también: Revelan detalles del ataque contra el ICE en EE. UU.: tirador solo quería “aterrorizar” a los agentes migratorios

“Esto es un shock total para mí”, dijo uno de ellos. “Josh era la persona menos política de nuestro grupo en la secundaria. Solo le gustaba jugar videojuegos”. Sus antiguos perfiles en plataformas como Steam y Reddit muestran un interés por la cultura gamer y el consumo de marihuana, pero sin señales que anticiparan su radicalización.

