Antioquia avanza en agua potable rural: 44 escuelas del departamento ya cuentan con soluciones en funcionamiento

La Gobernación de Antioquia y la Fundación Grupo EPM anunciaron los avances del programa que busca llevar soluciones de agua potable a instituciones educativas en zonas apartadas del departamento.

Según reseñaron, a la fecha ya hay 44 sistemas de agua funcionando en escuelas rurales, lo que significa que miles de estudiantes y profesores pueden consumir un líquido potable, sin preocuparse por su salud.

En total, el plan contempla 133 soluciones en diferentes comunidades: algunas completamente nuevas y otras que consisten en mejorar infraestructuras que ya existían, pero que estaban deterioradas.

Lea también: Lanzan campaña para combatir el tráfico de fauna en Antioquia en Semana Santa



El programa avanza en dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, se están instalando nuevos sistemas en escuelas que nunca han tenido acceso a agua potable. Por otro, se están reparando y optimizando los que ya existían, pero no funcionaban correctamente.

De las 104 soluciones nuevas previstas, 30 ya están listas y en funcionamiento. En cuanto a los mantenimientos, 14 de los 29 proyectados ya se han realizado.

Los trabajos no son menores. Incluyen arreglos en la infraestructura, cambio de tuberías, reparación de equipos, limpieza profunda de los sistemas y adecuaciones necesarias para que el agua sea apta para el consumo. Estas intervenciones se han llevado a cabo en varias subregiones del departamento como el Norte, Occidente, Oriente y Suroeste.