Reacomodo del crimen en el Oriente antioqueño aumenta homicidios en un 11%

El Oriente antioqueño atraviesa una nueva espiral de violencia. Videos que circulan en redes sociales, cuerpos desmembrados y embolsados, y el recrudecimiento de los ataques en las zonas rurales dan cuenta de un reacomodo criminal que estaría desatando disputas por el control de las rentas ilegales. Como resultado, los homicidios en esta región aumentaron un 11% en lo corrido del año, de acuerdo con las cifras de la Policía.
Entre enero y octubre, los 23 municipios del Oriente suman 156 asesinatos, frente a los 138 del mismo periodo del año pasado. La mayor concentración de casos se da en el Valle de San Nicolás, donde se han registrado 95 homicidios, 17 más que en 2023.
Municipios tradicionalmente tranquilos, como La Unión y Nariño, también viven un repunte de la violencia: el primero ya contabiliza 14 muertes, más del doble que el año anterior; el segundo revive escenas que parecían superadas, con cinco asesinatos recientes y otros nueve ocurridos desde el segundo semestre pasado.