Lesionados con pólvora han subido en un 17 % respecto a 2024; Antioquia lidera el deshonroso listado

El Instituto Nacional de Salud (INS) entregó su más reciente reporte sobre la vigilancia intensificada sobre lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco o por licor adulterado con metanol. Estas cifras corresponden al corte del domingo 21 de diciembre. Le puede interesar: La cifra de quemados sigue disparada en Medellín: este año van 62 % más. Hasta la fecha, se han notificado 620 casos de lesionados por pólvora en todo el país, lo cual refleja un incremento del 17 % con respecto al mismo periodo de fiestas de fin de año de 2024.

Del total de casos, 205 casos (33 %) corresponden a menores de 18 años. A la fecha no se han notificado fallecimientos asociados a lesiones por esos artículos explosivos. Los departamentos con más heridos reportados es Antioquia con 90 casos, Bogotá con 53, Cauca con 40, Atlántico con 36, Barranquilla con 35 y Norte Santander con 32. Le siguen Cundinamarca con 30 casos, Valle con 24 casos, Cali con 23 casos, Nariño con 22 casos, Santander con 21 casos, Córdoba con 20 casos, Magdalena con 19 casos, Caldas con 19 casos, Boyacá con 18 casos, Cesar con 15 casos, Tolima con 15 casos, Bolívar con 14 casos, Huila con 14 casos, Quindío con 13 casos y Cartagena con 11 casos.

Cierran Buenaventura (7 casos), Meta (7), Sucre (7), Casanare (6), Risaralda (6), Guajira (5), Putumayo (4), Chocó (3), Arauca (3), Santa Marta (3), Guaviare (3), San Andres (1) y Caquetá (1). Entre tanto, las principales ciudades presentan sus casos así: Medellín (49), Cúcuta (18), Armenia (12), Popayán (9), Ibagué (8), Pasto (9), Manizales y Montería (6), Valledupar(6), Pereira y Bucaramanga (5), Yopal, Neiva (4), Riohacha y San José del Guaviare (3), Tunja y Villavicencio (2), Quibdó (1). El principal tipo de lesión es la quemadura (88,9 %), seguido de la laceración (54,4 %); mientras que los artefactos principalmente asociados a estas lesiones son los totes (31,8 %), seguidos de otros (19,0 %) y en tercer lugar se encuentran voladores (16,5 %).