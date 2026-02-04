Un día como hoy 5 de febrero

PRIMAVERA DE OBRAS EN EL POBLADO

Los nuevos proyectos comerciales y empresariales que se construyen en Medellín corren por cuenta del sector privado. Y El Poblado sigue siendo la zona de mayor desarrollo: allí, sobre la Milla de Oro, se construyen La Strada y la Librería Panamericana y se canalizan grandes inversiones en otros desarrollos empresariales.