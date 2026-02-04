Un día como hoy 5 de febrero

HACE 20 AÑOS: PRIMAVERA DE OBRAS EN EL POBLADO Los nuevos proyectos comerciales y empresariales que se construyen en Medellín corren por cuenta del sector privado. Y El Poblado sigue siendo la zona de mayor desarrollo: allí, sobre la Milla de Oro, se construyen La Strada y la Librería Panamericana y se canalizan grandes inversiones en otros desarrollos empresariales. HACE 50 AÑOS: GUATEMALA: MIL MUERTOS Y 3.000 HERIDOS Un violento terremoto sembró ayer la destrucción de Guatemala dejando por lo menos 1.000 muertos, 3.000 heridos y cuantiosas pérdidas materiales según anunció el presidente guatemalteco en un mensaje a toda la nación. El sismo también afectó a Honduras, El Salvador y México.