Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Un día como hoy 5 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 5 de febrero

PRIMAVERA DE OBRAS EN EL POBLADO

Los nuevos proyectos comerciales y empresariales que se construyen en Medellín corren por cuenta del sector privado. Y El Poblado sigue siendo la zona de mayor desarrollo: allí, sobre la Milla de Oro, se construyen La Strada y la Librería Panamericana y se canalizan grandes inversiones en otros desarrollos empresariales.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 5 de febrero

GUATEMALA: MIL MUERTOS Y 3.000 HERIDOS

Un violento terremoto sembró ayer la destrucción de Guatemala dejando por lo menos 1.000 muertos, 3.000 heridos y cuantiosas pérdidas materiales según anunció el presidente guatemalteco en un mensaje a toda la nación. El sismo también afectó a Honduras, El Salvador y México.

