Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

Un día como hoy 4 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 4 de febrero

FRENTE COMÚN CONTRA EL ROBO DE VEHÍCULOS

El Gobierno, la Justicia y el sector privado conformaron un frente común para buscar soluciones al robo de vehículos en Colombia, que pese a su reducción del 45,36% sigue siendo un flagelo preocupante, por la acción de sofisticadas organizaciones delictivas que se encargan desde el hurto hasta la comercialización.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 4 de febrero

CÁRCEL A CHOFERES EMBRIAGADOS

El gobierno colombiano procederá en el curso de los próximos días a modificar las sanciones que por violación a las normas contempladas en el Código de Tránsito tienen que ver con conductores en estado de embriaguez y violación de las señales de los semáforos. Se contempla la cárcel para los conductores ebrios.

