Un día como hoy 4 de febrero

El Gobierno, la Justicia y el sector privado conformaron un frente común para buscar soluciones al robo de vehículos en Colombia, que pese a su reducción del 45,36% sigue siendo un flagelo preocupante, por la acción de sofisticadas organizaciones delictivas que se encargan desde el hurto hasta la comercialización.

CÁRCEL A CHOFERES EMBRIAGADOS

El gobierno colombiano procederá en el curso de los próximos días a modificar las sanciones que por violación a las normas contempladas en el Código de Tránsito tienen que ver con conductores en estado de embriaguez y violación de las señales de los semáforos. Se contempla la cárcel para los conductores ebrios.