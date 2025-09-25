Un día como hoy 26 de septiembre

HACE 20 AÑOS: GANÓ MONTOYA EN BRASIL, PERO ALONSO FESTEJÓ CAMPEONATO El piloto colombiano Juan Pablo Montoya volvió a ganar ayer en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, tal como lo hizo en la temporada del año pasado. Entre tanto, el piloto español Fernando Alonso, del equipo Renault, logró los puntos suficientes para ser el campeón de Fórmula 1 en 2005. HACE 50 AÑOS: LÓPEZ EN E.U.: “NO ACEPTAMOS POLÍTICA DEL GARROTE” El presidente colombiano Alfonso López Michelsen insistió en términos de igualdad y libertad, en la comprensión de Estados Unidos para el continente americano. López se encuentra en Washington para una reunión con su homólogo estadounidense Gerald Ford.