Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 26 de septiembre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 6 horas
HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 26 de septiembre

GANÓ MONTOYA EN BRASIL, PERO ALONSO FESTEJÓ CAMPEONATO

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya volvió a ganar ayer en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, tal como lo hizo en la temporada del año pasado. Entre tanto, el piloto español Fernando Alonso, del equipo Renault, logró los puntos suficientes para ser el campeón de Fórmula 1 en 2005.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 26 de septiembre

LÓPEZ EN E.U.: “NO ACEPTAMOS POLÍTICA DEL GARROTE”

El presidente colombiano Alfonso López Michelsen insistió en términos de igualdad y libertad, en la comprensión de Estados Unidos para el continente americano. López se encuentra en Washington para una reunión con su homólogo estadounidense Gerald Ford.

