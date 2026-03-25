Un día como hoy 26 de marzo

HACE 20 AÑOS: MURIÓ LA CANTANTE ESPAÑOLA ROCÍO DÚRCAL La cantante y actriz española Rocío Dúrcal, una de las mejores intérpretes del compositor mexicano Juan Gabriel y quien fue considerada como “la más mexicana de las españolas”, falleció el sábado en su casa de Madrid. Rocío Dúrcal padecía un cáncer de matriz, diagnosticado en el año 2001. HACE 50 AÑOS: ASESINADO OCTAVIO ECHAVARRÍA POR SUS SECUESTRADORES Tras permanecer secuestrado en la zona del Magdalena Medio, en los límites entre Antioquia y Santander, fue encontrado muerto el industrial antioqueño y ganadero Ostavio Echavarría Hernández. Había sido secuestrado por un grupo de 17 hombres presuntamente pertenecientes al Eln o Farc.