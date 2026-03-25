Un día como hoy 26 de marzo

MURIÓ LA CANTANTE ESPAÑOLA ROCÍO DÚRCAL

La cantante y actriz española Rocío Dúrcal, una de las mejores intérpretes del compositor mexicano Juan Gabriel y quien fue considerada como “la más mexicana de las españolas”, falleció el sábado en su casa de Madrid. Rocío Dúrcal padecía un cáncer de matriz, diagnosticado en el año 2001.