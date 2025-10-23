Un día como hoy 24 de octubre

HACE 20 AÑOS: ONU CUMPLE SUS PRIMEROS 60 AÑOS El organismo decano de la paz y el entendimiento entre las naciones, celebra hoy su cumpleaños número 60. Las Naciones Unidas se enfrenta, hoy más que nunca, al reto de ser un ente renovado y eficiente. Análisis de los retos y oportunidades de la ONU. HACE 50 AÑOS: FRANCO GRAVÍSIMO, HOY ASUMIRÍA EL PRÍNCIPE JUAN CARLOS El estado de salud del general Francisco Franco empeoró, según boletín médico. La enfermedad cardiaca que padece el jefe de Estado español se deterioró y un comienzo de insuficiencia coronaria se puso de manifiesto. Trascendió que hoy asumiría el poder el Príncipe Juan Carlos.