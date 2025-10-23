x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Un día como hoy 24 de octubre

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

hace 6 horas
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 24 de octubre

ONU CUMPLE SUS PRIMEROS 60 AÑOS

El organismo decano de la paz y el entendimiento entre las naciones, celebra hoy su cumpleaños número 60. Las Naciones Unidas se enfrenta, hoy más que nunca, al reto de ser un ente renovado y eficiente. Análisis de los retos y oportunidades de la ONU.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 24 de octubre

FRANCO GRAVÍSIMO, HOY ASUMIRÍA EL PRÍNCIPE JUAN CARLOS

El estado de salud del general Francisco Franco empeoró, según boletín médico. La enfermedad cardiaca que padece el jefe de Estado español se deterioró y un comienzo de insuficiencia coronaria se puso de manifiesto. Trascendió que hoy asumiría el poder el Príncipe Juan Carlos.

Utilidad para la vida