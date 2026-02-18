x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Un día como hoy 19 de febrero

Las portadas de Un día como hoy hace 20 y 50 años.

  • Un día como hoy 19 de febrero
  • Un día como hoy 19 de febrero
  • Un día como hoy 19 de febrero
hace 1 hora
bookmark

HACE 20 AÑOS:

Un día como hoy 19 de febrero

CAMPAÑAS LE JUEGAN A LA IMAGEN DE URIBE

El común denominador de la propuesta gráfica de la publicidad política para las elecciones del Congreso es el uso y abuso de la imagen del presidente, Alvaro Uribe, como gancho de campaña de los candidatos. Creativos reconocen la escasa novedad, pero argumentan que lo importante es acertar.

HACE 50 AÑOS:

Un día como hoy 19 de febrero

MIL TONELADAS DE BASURA ENSUCIAN A MEDELLÍN

La magnitud y la gravedad de la polución originada por los desechos sólidos que se elevan a mil toneladas por día, hacen del problema uno de los de primer orden para las autoridades de la capital antioqueña, los municipios vecinos y eI gobierno departamental en general.

Temas recomendados

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida